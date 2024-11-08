Кількість ухилянтів, які не сплачують штрафи, значно зросла за останній рік

Гроші на військовій формі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні більшає боргів за штрафи, виписані через порушення правил військового обліку. Понад 21 тисячу проваджень за це порушення було зафіксовано за 10 місяців цього року в Україні, за даними Міністерства юстиції.

Про це повідомляє портал Опендатабот.

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Кількість несплачених та сплачених ухилянтами штрафів. Фото: Опендатабот

Портал зазначає, що така кількість у два рази більша, ніж за весь минулий рік. Таким чином підраховано, що лише кожен третій протермінований штраф цьогоріч сплачують порушники. Переважна більшість боргів на чоловіках, проте штрафів на жінок наразі більшає.

До порівняння, з 10 542 боргів за штрафи від ТЦК торік було закрито 72% справ. Експерти нагадують, що перевірити штрафи від ТЦК, які потрапили на примусове виконання, можна в Опендатаботі.

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