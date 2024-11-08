Количество уклонистов, не уплачивающих штрафы, значительно возросло за последний год

Каждый третий уклонист не платит штраф — сколько их уже насчитали
В Украине все больше долгов за штрафы, выписанные за нарушения правил военного учета. Более 21 тысячи производств за это нарушение было зафиксировано за 10 месяцев этого года в Украине, по данным Министерства юстиции.
Об этом сообщает портал Опендатабот.
Сколько уклонистов платят штрафы
Портал отмечает, что такое количество в два раза больше, чем за весь прошлый год. Таким образом, подсчитано, что только каждый третий просроченный штраф в этом году платят нарушители. Подавляющее большинство долгов на мужчинах, однако штрафов на женщин все больше.
К сравнению, из 10542 долгов за штрафы от ТЦК в прошлом году было закрыто 72% дел. Эксперты напоминают, что проверить попавшие на принудительное исполнение штрафы от ТЦК можно в Опендатаботе.
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