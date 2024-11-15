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Кабмин изменил правила вручения повесток от ТЦК по почте

15 ноября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Новые правила вручения повестки по почте от ТЦК — что нужно знать
Отделение Укрпочты. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Кабинет Министров Украины ввел в действие 8 октября 2024 Постановление №1147 о новых правилах вручения повесток по почте. Таким образом, повестка от территориального центра комплектования приравнивается к судебной повестке, поэтому есть четкие правила, в какие сроки ее должен получить гражданин.

Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП.

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Военнообязанный должен забрать повестку от ТЦК на почте в течение трех дней.

Когда повестка на почте считается врученной гражданину

  • если представитель почты под подпись вручил непосредственно лицу письмо с повесткой;
  • если письмо с документом отправлено, но представитель Укрпочты отметил, что лицо отказалось получать такую повестку;
  • когда сотрудник почтовой связи не смог найти лицо, которому пришла повестка из ТЦК;
  • в случае, когда письмо возвращается к отправителю после истечения срока хранения

В каком виде должны поступать повестки из ТЦК на почту

Все почтовые отправления с повестками от ТЦК должны направляться заказным письмом. В военкомате добавили, что списки автоматически генерируются системой "Оберег" по критериям, определяемым Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Такой формат работает централизованно по всем областям.

Какая уголовная ответственность за неполучение повестки на почте

Ответственность граждан Украины за неполучение повестки установлена в статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В военный период гражданина, не забравшего повестку на почте,могут оштрафовать на сумму от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть на сегодня это от 17 до 25 с половиной тысяч гривен.

Напомним, за нарушение правил военного учета и мобилизации граждане могут быть оштрафованы. Однако ТЦК и СП имеет право рассматривать лишь несколько производств по делам об административном нарушении.

Также мы объясняли, как записаться в электронную очередь в ТЦК, чтобы не стоять в "живых" очередях.

почта мобилизация повестки ТЦК и СП боевая повестка реестр Оберіг

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