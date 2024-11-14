Як записатися в електронну чергу до ТЦК та СП — деталі

Чоловік за комп'ютером. Фото ілюстративне: Pexels

В Україні Міноборони запустило електронну систему, яка дозволяє записатися на візит в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки для оновлення даних. Дана система працює для всіх військкоматів в країні.

Як записатися в електронну чергу до ТЦК та СП читайте на Новини.LIVE.

Читайте також:

Електронна черга в ТЦК та СП — покрокова інструкція

Щоб записатися онлайн у чергу до ТЦК, потрібно перейти за цим посиланням.

Початковий екран. Фото: скриншот

На сайті є вікно, де треба вказати область, місто та ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку чи за місцем актуальної реєстрації.

Введені дані. Фото: скриншот

Після введення всіх даних натисніть на кнопку "Далі до е-Черги".

Далі оберіть категорію, яка вас цікавить, вони можуть бути різними.

Категорії для запису. Фото: скриншот

Категорії для запису. Фото: скриншот

До прикладу, у випадку, якщо ви призовник і бажаєте з'явитися до ТЦК для повідомлення про зміну облікових даних, потрібно ввести такі дані:

ПІБ;

Номер телефону;

Електронну адресу.

Крім того, потрібно надати згоду на обробку та використання своїх персональних даних.

Запис в електронну чергу до ТЦК через зміну облікових даних. Фото: скриншот

Важливо! При виборі необхідної категорії для звернення у ТЦК та СП, зверніть увагу на підказки зправа щодо пакету документів, які необхідно принести з собою.

Після того, як ви вкажете всі дані, на телефон та електронну пошту надійде повідомлення з датою та часом вашого візиту у обраний ТЦК та СП.

Нагадаємо, ТЦК та СП має право розглядати лише кілька проваджень у справах про адміністративне порушення — дізнайтеся які саме.

Також у Центрі рекрутингу української армії пояснили, чи можуть до них звернутися громадяни, яким вже видали повістку раніше ТЦК.