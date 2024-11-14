Как записаться в электронную очередь в ТЦК и СП — детали

Человек за компьютером. Фото иллюстративное: Pexels

В Украине Минобороны запустило электронную систему, позволяющую записаться на визит в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для обновления данных. Данная система работает для всех военкоматов в стране.

Как записаться в электронную очередь в ТЦК и СП читайте на Новини.LIVE.

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Электронная очередь в ТЦК и СП — пошаговая инструкция

Чтобы записаться онлайн в очередь в ТЦК, нужно перейти по этой ссылке.

Начальный экран. Фото: скриншот

На сайте есть окно, где нужно указать область, город и ТЦК и СП, где вы состоите на учете или по месту актуальной регистрации.

Вводимые данные. Фото: скриншот

После ввода всех данных нажмите кнопку "Далее к е-очереди".

Далее выберите интересующую вас категорию, они могут быть разными.

Категории для записи. Фото: скриншот

Категории для записи. Фото: скриншот

К примеру, в случае, если вы призывник и хотите явиться в ТЦК для сообщения об изменении учетных данных, нужно ввести следующие данные:

ФИО;

номер телефона;

Электронный адрес.

Кроме того, необходимо дать согласие на обработку и использование своих персональных данных.

Запись в электронную очередь в ТЦК из-за изменения учетных данных. Фото: скриншот

Важно! При выборе необходимой категории для обращения в ТЦК и СП обратите внимание на подсказки о пакете документов, которые необходимо принести с собой.

После того, как вы укажете все данные, на телефон и электронную почту поступит сообщение с датой и временем визита в выбранный ТЦК и СП.

Напомним, ТЦК и СП имеет право рассматривать лишь несколько производств по делам об административном нарушении — узнайте какие именно.

Также в Центре рекрутинга украинской армии объяснили, могут ли к ним обратиться граждане, которым уже издали повестку раньше ТЦК.