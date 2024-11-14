Как записаться в электронную очередь в ТЦК и СП — детали

Запись в электронную очередь в ТЦК и СП — пошаговая инструкция
В Украине Минобороны запустило электронную систему, позволяющую записаться на визит в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для обновления данных. Данная система работает для всех военкоматов в стране.
Как записаться в электронную очередь в ТЦК и СП читайте на Новини.LIVE.
Электронная очередь в ТЦК и СП — пошаговая инструкция
Чтобы записаться онлайн в очередь в ТЦК, нужно перейти по этой ссылке.
На сайте есть окно, где нужно указать область, город и ТЦК и СП, где вы состоите на учете или по месту актуальной регистрации.
После ввода всех данных нажмите кнопку "Далее к е-очереди".
Далее выберите интересующую вас категорию, они могут быть разными.
К примеру, в случае, если вы призывник и хотите явиться в ТЦК для сообщения об изменении учетных данных, нужно ввести следующие данные:
- ФИО;
- номер телефона;
- Электронный адрес.
Кроме того, необходимо дать согласие на обработку и использование своих персональных данных.
Важно! При выборе необходимой категории для обращения в ТЦК и СП обратите внимание на подсказки о пакете документов, которые необходимо принести с собой.
После того, как вы укажете все данные, на телефон и электронную почту поступит сообщение с датой и временем визита в выбранный ТЦК и СП.
Напомним, ТЦК и СП имеет право рассматривать лишь несколько производств по делам об административном нарушении — узнайте какие именно.
Также в Центре рекрутинга украинской армии объяснили, могут ли к ним обратиться граждане, которым уже издали повестку раньше ТЦК.
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