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Запись в электронную очередь в ТЦК и СП — пошаговая инструкция

14 ноября 2024 08:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как записаться в электронную очередь в ТЦК и СП — детали
Человек за компьютером. Фото иллюстративное: Pexels
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине Минобороны запустило электронную систему, позволяющую записаться на визит в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для обновления данных. Данная система работает для всех военкоматов в стране.

Как записаться в электронную очередь в ТЦК и СП читайте на Новини.LIVE.

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Электронная очередь в ТЦК и СП — пошаговая инструкция

Чтобы записаться онлайн в очередь в ТЦК, нужно перейти по этой ссылке.

Онлайн запись в ТЦК
Начальный экран. Фото: скриншот

На сайте есть окно, где нужно указать область, город и ТЦК и СП, где вы состоите на учете или по месту актуальной регистрации.

Как записаться онлайн в ТЦК
Вводимые данные. Фото: скриншот

После ввода всех данных нажмите кнопку "Далее к е-очереди".

Далее выберите интересующую вас категорию, они могут быть разными.

как записаться на е очередь в тцк
Категории для записи. Фото: скриншот
запись в тцк онлайн
Категории для записи. Фото: скриншот

К примеру, в случае, если вы призывник и хотите явиться в ТЦК для сообщения об изменении учетных данных, нужно ввести следующие данные:

  • ФИО;
  • номер телефона;
  • Электронный адрес.

Кроме того, необходимо дать согласие на обработку и использование своих персональных данных.

запись в ТЦК через компьютер
Запись в электронную очередь в ТЦК из-за изменения учетных данных. Фото: скриншот

Важно! При выборе необходимой категории для обращения в ТЦК и СП обратите внимание на подсказки о пакете документов, которые необходимо принести с собой.

После того, как вы укажете все данные, на телефон и электронную почту поступит сообщение с датой и временем визита в выбранный ТЦК и СП.

Напомним, ТЦК и СП имеет право рассматривать лишь несколько производств по делам об административном нарушении — узнайте какие именно.

Также в Центре рекрутинга украинской армии объяснили, могут ли к ним обратиться граждане, которым уже издали повестку раньше ТЦК.

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08:25 Запись в электронную очередь в ТЦК и СП — пошаговая инструкция

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