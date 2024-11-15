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Від служби не втечеш — чи можуть ТЦК роздавати повістки в потязі

15 листопада 2024 06:22
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Чи можуть роздавати повістки на вокзалах і в потягах - відповідь юриста
ТЦК на вокзалі в Чернівцях. Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Працівники ТЦК можуть роздавати повістки в громадських місцях, вже відбувалися рейди на вулицях, музичних концертах тощо. Що стосується залізничних вокзалів, то під час війни там посилена охорона з боку правоохоронців, є додаткові перевірки багажу та документів. 

Новини.LIVE дізналося в адвокатів. чи можуть чоловікам вручати повістки не на залізничних вокзалах, а в самому потязі під час його руху. 

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Де можуть вручити повістку 

"Так, звісно, можуть роздавати повістки в потязі. Адже повістки можуть вручатися цілодобово за адресою проживання громадянина, на місці роботи, в громадському місці тощо. В свою чергу особа зобов’язана з’явитися за повісткою у терміни, встановлені законодавством", — повідомив нам юрист АО "Verity Group" Владислав Лук'яненко. 

Додамо, що існує певна процедура формування самої повістки конкретній особі: 

  • повістка може формуватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів або оформлюватися на бланку, який заповнюється представником ТЦК та СП.
  • у разі формування повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів керівник ТЦК та СП або його відділу накладає на повістку кваліфікований електронний підпис у день її формування.
  • у разі оформлення повістки на бланку керівник ТЦК та СП або його відділу засвідчує її особистим підписом та скріплює гербовою печаткою.
  • реєстраційний номер повістки фіксується в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Повістка в руках у військовозобов'язаного
Повістка в руках у військовозобов'язаного. Фото: УНІАН

Щодо місць вручення повісток, то за словами адвоката та керуючої Адвокатського бюро Анни Даніель, законодавством України чітко не визначено, де саме має відбуватися вручення повісток. А тому вручення повістки може відбуватися в різних місцях: 

  • за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, 
  • за адресою роботи або навчання; 
  • у громадських місцях, громадських спорудах, місцях масового скупчення людей;
  • на пунктах пропуску (блок-постах); 
  • на пунктах пропуску через державний кордон України, 
  • у транспорті тощо.

"Повістка може бути надіслана засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання (тобто з 18 липня 2024 року)", — додала адвокат Даніель. 

Нагадаємо, по країні відбуваються судові процеси щодо ігнорування повісток. На Прикарпатті чоловік ухилився від мобілізації та проігнорува бойову повістку після проходження ВЛК. Однак на суді погодився іти воювати, тому йому змінили міру покарання. 

Також ми писали, що у Волинській області суд покарав чоловіка, який з 2022 року уникав мобілізації. За його словами, уникав служби через хворобу і наявність малолітньої дитини. 

вокзали мобілізація повістки ТЦК та СП

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