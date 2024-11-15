Могут ли ТЦК раздавать повестки на вокзалах и в поездах – ответ юриста

ТЦК на вокзале в Черновцах. Фото: из открытых источников

Работники ТЦК могут раздавать повестки в общественных местах, уже проходили рейды на улицах, музыкальных концертах и т.д. Что касается железнодорожных вокзалов, то во время войны там усилена охрана со стороны правоохранителей, проводятся дополнительные проверки багажа и документов.

Новини.LIVE узнало у адвокатов. могут ли мужчинам вручать повестки не на железнодорожных вокзалах, а в самом поезде во время его движения.

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Где могут вручить повестку

"Да, конечно, могут раздавать повестки в поезде. Ведь повестки могут вручаться круглосуточно по адресу проживания гражданина, на месте работы, в общественном месте и т.д. В свою очередь, лицо обязано явиться за повесткой в сроки, установленные законодательством", — сообщил нам юрист АО "Verity Group" Владислав Лукьяненко.

Добавим, что существует определенная процедура формирования самой повестки конкретному лицу:

Повестка может формироваться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов или оформляться на бланке, заполняемом представителем ТЦК и СП.

При формировании повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов руководитель ТЦК и СП или его отдела накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись в день ее формирования.

При оформлении повестки на бланке руководитель ТЦК и СП или его отдела удостоверяет ее личной подписью и скрепляет гербовой печатью.

Регистрационный номер повестки фиксируется в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Повестка в руках у военнообязанного. Фото: УНИАН

Что касается мест вручения повесток, то, по словам адвоката и управляющей Адвокатского бюро Анны Даниэль, законодательством Украины четко не определено, где именно должно происходить вручение повесток. А потому вручение повестки может происходить в разных местах:

по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства,

по адресу работы или обучение,

в общественных местах, общественных сооружениях, местах массового скопления людей,

на пунктах пропуска (блок-постах),

на пунктах пропуска через государственную границу Украины,

в транспорте и т.д.

"Повестка может быть направлена средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес его места жительства по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных, в том числе адреса места жительства (т.е. с 18 июля 2024 года)", — добавила адвокат Даниэль.

Напомним, по стране проходят судебные процессы по игнорированию повесток. На Прикарпатье мужчина уклонился от мобилизации и проигнорировал боевую повестку после прохождения ВЛК. Однако на суде согласился идти воевать, поэтому ему изменили меру наказания.

Также мы писали, что в Волынской области суд наказал мужчину, который с 2022 года избегал мобилизации. По его словам, избегал службы по болезни и наличию малолетнего ребенка.