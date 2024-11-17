Снятие с военного учета — как это сделать и нужно ли идти в ТЦК

Работники ТЦК. Фото архивное: УНИАН

В законодательстве Украины предусмотрены случаи, когда военнообязанных могут снять с военного учета. Следует ли идти в ТЦК, если лицо имеет статус снятого с военного учета и кто имеет право на такую процедуру.

Нюансы объяснили юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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Что означает статус "снят с военного учета"

Это временное понятие. Это вовсе не означает, что гражданин освобожден от военнообязанного статуса. Человек продолжает выполнять обязанности по военному учету.

Кого из военнообязанных могут снять с военного учета

тех, кто меняет место жительства и переезжает проживать в ту местность, где юрисдикция ТЦК и СП, закрепившего на учете военного, не распространяется;

те, кого приняли на обучение в учреждения профессионального высшего военного образования, а также в высшие военные учебные заведения;

тех, кто отбывает наказание в исправительных колониях или учреждениях отбывания наказаний за преступления посредством лишения свободы или принудительных мер медицинского характера;

тех, кто был причислен к военному оперативному резерву, в частности, это бывшие военные, участники АТО, и Операции Объединенных Сил;

в редких случаях по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины.

В каких случаях даже при снятии с учета нужно идти в ТЦК

Если военный переехал, он должен встать на военный учет в новый отдел ТЦК и СП, юрисдикция которого распространяется на данный населенный пункт.

Если военный сменяет место прописки.

При процедуре оформления снятия с воинского учета.

После получения отметки "Снят с военного учета".

Как военнообязанному сняться с военного учета

Прежде всего, нужно явиться лично в тот отдел ТЦК и СП, который и закрепил на учет военнообязанного и подать там заявление. Однако это не избавляет от необходимости пройти все мобилизационные процедуры: гражданин должен перед этим обновить учетные данные, пройти ВЛК и выявить основания для отсрочки.

Какие документы нужно подать на снятие с военного учета

заявление с обоснованным основанием для снятия с учета;

паспорт;

ВОД (военно-учетный документ) - временное удостоверение военнообязанного, военный билет и т.п.;

документы, которые могут быть доказательствами для оснований, указанных в заявлении

Сняли с военного учета в военкомате — что делать дальше

После получения такой отметки военнообязанный должен стать на учет в другой ТЦК и СП или в другой орган, где должен состоять на военном учете. Это нужно сделать не позднее семи дней с момента снятия с учета, а не раньше трех дней до убытия с места жительства следует сняться.

Напомним, во время мобилизационных мероприятий есть случаи, когда на блокпосте могут вручить повестку. Юристы объяснили, законно ли это.

Также адвокат объяснил, почему в ТЦК следует брать с собой оригиналы документов при оформлении отсрочки.