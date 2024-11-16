Чи є законною повістка яку вручили на блокпості

Перевірка документів. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба України

Деяким громадянам під час проходження блокпостів можуть вручити повістку до територіального центру комплектування. Це є законним, проте, є низка вимог до оформлення повістки з боку ТЦК, щоб вона була чинною.

Що робити у випадку, коли дали повістку до ТЦК на блокпості та яке коректне оформлення має бути пояснили юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

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Чи є законною повістка, яку видали на блокпості

Працівники ТЦК та СП мають право видавати повістки у громадських закладах, на вулицях, блокпостах та інших місцях. Чинне законодавство не обмежує місця, де їх можна видавати, тому вручити повістку можуть будь-де.

Всього є чотири види повісток:

для уточнення облікових даних;

на проходження військово-лікарської комісії;

на призов до армії (на разі не видається);

мобілізаційне розпорядження (для відправки);

Дали повістку на блокпості — чи відправлять одразу на фронт

Повістку, яку вручають на блокпості, є по суті викликом до ТЦК на перевірку облікових даних та подальшого скерування на проходження ВЛК, щоб визначити, чи придатна особа до військової служби. Зокрема, місцеві військкомати можуть нічого не знати про особу під час перевірки документів на блокпостах, а отже видають повістки, щоб уточнити військово-облікові дані. Тож це не завжди означає, що особу негайно мобілізують та відправлять на війну.

Що обов'язково має зробити ТЦК під час видачі повістки на блокпості

Повістка, яку вручили на блокпості, має бути обов'язково заповненою та підписаною начальником центру комплектування. Її мають вручити особисто, а отримання має засвідчити підпис військовозобов'язаного.

У повістці обов'язково мають зазначити:

прізвище, ім’я, по батькові призовника;

рік народження призовника;

адреса;

місце роботи особи;

вид повістки (уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до ТЦКСП, призов на військову службу до ЗСУ);

дата, час та адреса, за якою необхідно з’явитися;

застереження щодо необхідних документів;

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника ТЦК та СП.

Чи мають право на блокпості вручати повістки ті, хто не працює в ТЦК

Юристи зазначають, що повістка обов'язково має бути підписаною та зповненою саме начальником центру комплектування.

Вручати повістки на блокпостах мають право:

співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств чи організацій, роботодавці;

керівники навчальних закладів;

управителі багатоквартирних будинків.

Важливо! Працівники поліції та підрозділи територіальної оборони не мають права вручати повістки. Вони займаються лише супроводом вище вказаних осіб.

Відмова від підпису повістки на блокпості — яка відповідальність

У випадку, коли людина не підписує повістку, то відповідальна особа зобов'язана скласти акт про відмову від отримання повістки та направити до військкомату.

У разі нез’явлення особи за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у воєнний час, можливий штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 гривень).

Однак, юристи попереджають, що Національна поліція має право затримати військовозобов’язаного при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та примусово доставити його до ТЦК.

Якщо порушення вчинене повторно впродовж року, а виявилось, що особу вже раніше штрафували, то штрафні санкції застосують вдруге — від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дали повістку на блокпості — які подальші дії

Громадянин, якому видали повістку на блокпості, має відреагувати на неї та виконати вимогу, яка у ній зазначена. Зазвичай це вимога уточнити військово-облікові дані у ТЦК.

Нагадаємо, адвокати пояснили, чи мають право працівники ТЦК та СП давати повістки у поїздах.

Також Кабмін нещодавно скоротив терміни для появи у ТЦК та СП громадянам, яким надійшла Укрпоштою повістка.