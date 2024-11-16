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Дали повестку на блокпосте — что обязательно должно сделать ТЦК

16 ноября 2024 09:01
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Законна ли повестка которую вручили на блокпосте
Проверка документов. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба Украины
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Некоторым гражданам во время прохождения блокпостов могут вручить повестку в территориальный центр комплектования. Это законно, однако есть ряд требований к оформлению повестки со стороны ТЦК, чтобы она была действующей.

Что делать в случае, когда дали повестку в ТЦК на блокпосте и какое корректное оформление должно быть, объяснили юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" .

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Законна ли повестка, выданная на блокпосте

Работники ТЦК и СП имеют право выдавать повестки в общественных заведениях, на улицах, блокпостах и других местах. Действующее законодательство не ограничивает места, где их можно выдавать, поэтому вручить повестку могут где угодно.

Всего есть четыре вида повесток:

  • для уточнения учетных данных;
  • на прохождение военно-врачебной комиссии;
  • на призыв в армию (на данный момент не выдается);
  • мобилизационное распоряжение (для отправки);

Дали повестку на блокпосте — отправят ли сразу на фронт

Повестка, которую вручают на блокпосте, является по сути вызовом в ТЦК на проверку учетных данных и дальнейшего направления на прохождение ВВК, чтобы определить, пригодно ли лицо к военной службе. В частности, местные военкоматы могут ничего не знать о личности во время проверки документов на блокпостах, а значит, выдают повестки, чтобы уточнить военно-учетные данные. Это не всегда означает, что личность немедленно мобилизуют и отправят на войну.

Что обязательно должно сделать ТЦК при выдаче повестки на блокпосте

Повестка, которую вручили на блокпосте, должна быть обязательно заполнена и подписана начальником центра комплектования. Ее должны вручить лично, а получение должно засвидетельствовать подпись военнообязанного.

В повестке обязательно должны отметить:

  • фамилия, имя, отчество призывника;
  • год рождения призывника;
  • адрес;
  • место работы личности;
  • вид повестки (уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в ТЦК и СП, призыв на военную службу в ВСУ);
  • дата, время и адрес, по которому необходимо появиться;
  • оговорки относительно необходимых документов;
  • название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя ТЦК и СП.

Имеют ли право на блокпосте вручать повестки те, кто не работает в ТЦК

Юристы отмечают, что повестка обязательно должна быть подписана и заполнена именно начальником центра комплектования.

Вручать повестки на блокпостах имеют право:

  • сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки;
  • представители органов местного самоуправления;
  • руководители предприятий или организаций, работодатели;
  • руководители учебных заведений;
  • управляющие многоквартирных домов.

Важно! Сотрудники полиции и подразделения территориальной обороны не имеют права вручать повестки. Они занимаются только сопровождением вышеуказанных лиц.

Отказ от подписи повестки на блокпосте — какая ответственность

В случае, если человек не подписывает повестку, ответственное лицо обязано составить акт об отказе от получения повестки и направить в военкомат.

В случае неявки лица по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в военное время, возможен штраф от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 гривен).

Однако юристы предупреждают, что Национальная полиция имеет право задержать военнообязанного при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации и принудительно доставить его в ТЦК.

Если нарушение совершено повторно в течение года, а оказалось, что лицо уже раньше штрафовали, то штрафные санкции применят во второй раз — от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Дали повестку на блокпосте — какие дальнейшие действия

Гражданин, которому издали повестку на блокпосте, должен отреагировать на нее и выполнить указанное в ней требование. Обычно это требование уточнить военно-учетные данные в ТЦК.

Напомним, адвокаты объяснили, имеют ли право работники ТЦК и СП давать повестки в поездах.

Также Кабмин недавно сократил сроки появления в ТЦК и СП гражданам, которым поступила Укрпочтой повестка.

     

мобилизация повестки ТЦК и СП боевая повестка блокпост

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