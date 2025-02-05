Військово-лікарська комісія - проходження ВЛК на лікарняному

Процес проходження ВЛК. Фото: "Новини.PRO"

Українське законодавство не має якихось принципових обмежень щодо проходження військово-лікарської комісії. Тож громадяни можуть проходити ВЛК навіть тоді, коли перебувають на лікарняному, ТЦК дозволяє проходження військово-лікарської комісії у такій ситуації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військово-лікарська комісія — хто має проходити

Військово-лікарську комісію можуть проходити як призовники і військовозобов’язані, так і військовослужбовці ЗСУ.

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який поцікавився, чи має він проходити військово-лікарську комісію, перебуваючи на лікарняному.

ВЛК під час перебування на лікарняному

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що якихось особливих обмежень у цьому плані процес військово-лікарської комісії немає.

"Законодавство не містить заборони щодо проходження ВЛК на лікарняному", — наголосив юрист.

Тому, навіть перебуваючи на лікарняному, громадянин може паралельно проходити військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який статус отримуватимуть обмежено придатні після повторної ВЛК.

Додамо, ми повідомляли, що чекає на громадянина, який відмовиться від проходження добровільної ВЛК.