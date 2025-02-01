Відмова від ВЛК — які санкції може накласти ТЦК

Відмова від добровільної ВЛК — що може зробити ТЦК
Навіть якщо військовозобов’язаний громадянин прийшов на військово-лікарську комісію без повістки ТЦК, він не може відмовитися від проходження ВЛК без штрафу. Штраф нараховуватиметься після того, як громадянин отримав у ТЦК направлення на ВЛК, після цього процес уже неможливо зупинити.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Покарання за відмову від добровільної ВЛК
До юристів звернувся із питанням громадянин, який добровільно, без отримання повістки від територіального центру комплектування, прийшов на військово-лікарську комісію.
Громадянин поцікавився, чи має він право відмовитися від проходження добровільної ВЛК, чи не будуть до нього застосовані якісь санкції ТЦК.
"За непроходження ВЛК Вас притягнуть до адміністративної відповідальності", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Чому неможливо відмовитися від ВЛК, на яку прийшов самостійно
Юрист пояснив, чому факт добровільності появи на військово-лікарську комісію не впливає на покарання.
"Ви отримали направлення на ВЛК, отже повернути вже не вдасться", — підкреслив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, який документ територіальний центр комплектування має надати після ВЛК.
Додамо, ми повідомляли про зміни у правилах проходження військово-лікарської комісії.
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