Відмова від ВЛК — які санкції може накласти ТЦК

Громадяни у черзі на військово-лікарську комісію. Фото: korosten.today

Навіть якщо військовозобов’язаний громадянин прийшов на військово-лікарську комісію без повістки ТЦК, він не може відмовитися від проходження ВЛК без штрафу. Штраф нараховуватиметься після того, як громадянин отримав у ТЦК направлення на ВЛК, після цього процес уже неможливо зупинити.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Покарання за відмову від добровільної ВЛК

До юристів звернувся із питанням громадянин, який добровільно, без отримання повістки від територіального центру комплектування, прийшов на військово-лікарську комісію.

Громадянин поцікавився, чи має він право відмовитися від проходження добровільної ВЛК, чи не будуть до нього застосовані якісь санкції ТЦК.

"За непроходження ВЛК Вас притягнуть до адміністративної відповідальності", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чому неможливо відмовитися від ВЛК, на яку прийшов самостійно

Юрист пояснив, чому факт добровільності появи на військово-лікарську комісію не впливає на покарання.

"Ви отримали направлення на ВЛК, отже повернути вже не вдасться", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який документ територіальний центр комплектування має надати після ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про зміни у правилах проходження військово-лікарської комісії.