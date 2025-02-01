Отказ от ВВК — какие санкции может наложить ТЦК

Граждане в очереди на военно-врачебную комиссию. Фото: korosten.today

Даже если военнообязанный гражданин пришел на военно-врачебную комиссию без повестки ТЦК, он не может отказаться от прохождения ВВК без штрафа. Штраф будет начисляться после того, как гражданин получил в ТЦК направление на ВВК, после этого процесс уже невозможно остановить.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился с вопросом гражданин, который добровольно, без получения повестки от территориального центра комплектования, пришел на военно-врачебную комиссию.

Гражданин поинтересовался, имеет ли он право отказаться от прохождения добровольной ВВК, не будут ли к нему применены какие-то санкции ТЦК.

"За непрохождение ВВК Вас привлекут к административной ответственности", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Почему невозможно отказаться от ВВК, на которую пришел самостоятельно

Юрист объяснил, почему факт добровольности появления на военно-врачебную комиссию не влияет на наказание.

"Вы получили направление на ВВК, следовательно вернуть уже не удастся", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какой документ территориальный центр комплектования должен предоставить после ВВК.

Добавим, мы сообщали об изменениях в правилах прохождения военно-врачебной комиссии.