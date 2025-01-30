Військово-лікарська комісія — який документ мають видати військовозобов'язаному після ВЛК

Який документ ТЦК має надати після ВЛК
Після завершення військово-лікарської комісії громадянин має отримати в ТЦК довідку про придатність чи непридатність до військової служби. Надавати цю довідку на роботі військовозобов’язаному необов’язково.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Документ за підсумками ВЛК
Військовозобов’язаний громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію, має отримати в територіальному центрі комплектування відповідний документ.
"ТЦК повинен надати довідку ВЛК з висновком про придатність чи непридатність", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.
Чи треба нести довідку ВЛК на роботу
Щодо надання довідки ВЛК на підприємство, де працює громадянин, то тут, як зазначив юрист, ситуація є неоднозначною.
"Надавати довідку зовсім не обов'язково, якщо цього не вимагають правила ведення військового обліку на підприємстві", — запевнив Айвазян.
Нагадаємо, ми писали про те, чи можливо пройти ВЛК не за місцем прописки.
Додамо, ми раніше повідомляли про те, що у "Резерв+" з'являться електронні направлення на ВЛК.
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