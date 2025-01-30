Військово-лікарська комісія — який документ мають видати військовозобов'язаному після ВЛК

Військово-лікарська комісія. Фото: "АрміяInform"

Після завершення військово-лікарської комісії громадянин має отримати в ТЦК довідку про придатність чи непридатність до військової служби. Надавати цю довідку на роботі військовозобов’язаному необов’язково.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовозобов’язаний громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію, має отримати в територіальному центрі комплектування відповідний документ.

"ТЦК повинен надати довідку ВЛК з висновком про придатність чи непридатність", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Чи треба нести довідку ВЛК на роботу

Щодо надання довідки ВЛК на підприємство, де працює громадянин, то тут, як зазначив юрист, ситуація є неоднозначною.

"Надавати довідку зовсім не обов'язково, якщо цього не вимагають правила ведення військового обліку на підприємстві", — запевнив Айвазян.

Нагадаємо, ми писали про те, чи можливо пройти ВЛК не за місцем прописки.

Додамо, ми раніше повідомляли про те, що у "Резерв+" з'являться електронні направлення на ВЛК.