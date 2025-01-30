Военно-врачебная комиссия — какой документ должны выдать военнообязанному после ВВК

Военно-врачебная комиссия. Фото: "АрміяInform"

После завершения военно-врачебной комиссии гражданин должен получить в ТЦК справку о пригодности или непригодности к военной службе. Предоставлять эту справку на работе военнообязанному необязательно.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнообязанный гражданин, прошедший военно-врачебную комиссию, должен получить в территориальном центре комплектования соответствующий документ.

"ТЦК должен предоставить справку ВВК с заключением о пригодности или непригодности", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Надо ли нести справку ВВК на работу

Что касается предоставления справки ВВК на предприятие, где работает гражданин, то здесь, как отметил юрист, ситуация неоднозначная.

"Предоставлять справку вовсе не обязательно, если этого не требуют правила ведения воинского учета на предприятии", — заверил Айвазян.

Напомним, мы писали о том, возможно ли пройти ВВК не по месту прописки.

Добавим, мы ранее сообщали о том, что в "Резерв+" появятся электронные направления на ВВК.