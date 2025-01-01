Військово-лікарська комісія - самостійний похід на ВЛК

Коли громадянин може прийти на ВЛК самостійно
Військовозобов’язані громадяни України можуть з’явитися на військово-лікарську комісію самостійно. Це можливо у ситуації, коли військовозобов’язаний громадянин має підстави бути виключеним з військового обліку за результатами ВЛК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
На ВЛК самостійно чи за повісткою
Громадяни України не зобов’язані самостійно з’являтися у ТЦК для проходження військово-лікарської комісії, їх мають викликати повісткою.
Але військовозобов’язаний громадянин має право прийти на ВЛК самостійно — скажімо, аби підтвердити свої діагнози і отримати відстрочку чи взагалі виключення з військового обліку.
"Можете чекати на повістку, а можете звернутись самостійно", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян у відповіді громадянам, які поцікавилися можливістю самостійно прийти на військово-лікарську комісію.
Коли краще іти самостійно
Більш того, зазначив юрист, у ситуації, коли громадянин має усі підстави для отримання позитивного для себе результату, не варто чекати повістки від ТЦК.
"Якщо у вас є 100% шанс на виключення з обліку, можливо, не потрібно гаяти часу та чекати, коли ТЦК його викличе", — підкреслив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому не треба проходити повторну ВЛК.
Також ми повідомляли про те, коли ТЦК не має права направляти на ВЛК.
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