Коли направлення на ВЛК незаконне - кого ТЦК не може направляти

Процес військово-лікарської комісії. Фото: "АрміяInform"

Представники територіального центру комплектування не можуть направити військовозобов’язаного громадянина на ВЛК, якщо він має діючу відстрочку. Виняток складає лише ситуація, коли громадянин з відстрочкою хоче підписати контракт із ЗСУ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої групи оповіщення територіальних центрів комплектування можуть перевіряти військово-облікові документи на вулицях та у інших публічних місцях.

Ті військовозобов’язані, які порушили правила військового обліку, зокрема, щодо термінів проходження військово-лікарської комісії, можуть бути направлені на ВЛК.

Та не усі громадяни, які потраплять на перевірку груп оповіщення, можна направляти на військово-лікарську комісію.

Кого не можуть відправити на комісію

Юрій Айвазян пояснив, кого саме не можуть направити на військово-лікарську комісію.

"Військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються", — наголосив адвокат.

Єдиним винятком може бути випадок, коли такі військовозобов’язані приймаються на військову службу за контрактом.

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