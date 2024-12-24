Когда направление на ВВК незаконно – кого ТЦК не может направлять

Процесс военно-врачебной комиссии. Фото: "АрмияInform"

Представители территориального центра комплектования не могут направить военнообязанного гражданина на ВВК, если у него есть действующая отсрочка. Исключение составляет только ситуация, когда гражданин с отсрочкой хочет подписать контракт с ВСУ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой группы оповещения территориальных центров комплектования могут проверять военно-учетные документы на улицах и других публичных местах.

Те военнообязанные, которые нарушили правила военного учета, в частности, по срокам прохождения военно-врачебной комиссии, могут быть направлены на ВВК.

Не все граждане, которые попадут на проверку групп оповещения, можно направлять на военно-врачебную комиссию.

Кого не могут отправить на комиссию

Юрий Айвазян объяснил, кого именно не могут направить на военно-врачебную комиссию.

"Военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не завершился, на медицинское освидетельствование не направляются", — подчеркнул адвокат.

Единственным исключением может являться случай, когда такие военнообязанные принимаются на военную службу по контракту.

Напомним, мы писали о том, какие документы нужно собрать для ВВК и как подтвердить свою болезнь.

Также мы сообщали о том, могут ли исключенные из военного учета отправиться на ВВК.