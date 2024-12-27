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Коли громадянин в ТЦК має законне право відмовитися від ВЛК

27 грудня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відмова від ВЛК - законні підстави відмови від військово-лікарської комісії
Громадяни чекають на ВЛК. Фото: korosten.today
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військово-лікарська комісія є обов’язковою для військовозобов’язаного громадянина. Але якщо його привезли в той ТЦК, де він не перебуває на обліку, громадянин має право відмовитися від проходження ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

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Військовозобов’язані громадяни мають обов’язково, через певний проміжок часу, проходити військово-лікарську комісію, аби підтверджувати чи змінювати свій статус приналежності до військової служби.

Під час війни військовозобов’язаний громадянин має проходити ВЛК на вимогу територіального центру комплектування.

Але далеко не завжди ця вимога є законною, пояснили юристи.

Коли громадянин має право не проходити ВЛК

"Якщо ви все ж таки опинилися у ТЦК і від вас вимагають пройти ВЛК, але ви не перебуваєте в цьому ТЦК на військовому обліку — це незаконно", — заявив адвокат Андрій Карпенко.

Він підкреслив, що перш ніж пройти ВЛК, громадянин має бути взяти на облік.

"Постановка на облік відбувається за вашою особистою заявою і лише після цього у представників ТЦК виникає право вимагати пройти ВЛК у них", — зазначив юрист.

Тож у чужому ТЦК громадянин, який перебуває на обліку в іншому центрі комплектування, має право відмовитися від проходження ВЛК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законною є усна відмова від ВЛК.

Також ми повідомляли, чим може обернутися для громадянина відмова від ВЛК в очікуванні відстрочки.

військовий облік мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані

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