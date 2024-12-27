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Когда гражданин в ТЦК имеет законное право отказаться от ВВК

27 декабря 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отказ от ВВК – законные основания отказа от военно-врачебной комиссии
Граждане ждут ВВК. Фото: korosten.today
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военно-врачебная комиссия обязательна для военнообязанного гражданина. Но если его привезли в ТЦК, где он не состоит на учете, гражданин имеет право отказаться от прохождения ВВК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

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Военно-врачебные комиссии являются обязательными

Военнообязанные граждане должны обязательно через определенный промежуток времени проходить военно-врачебную комиссию, чтобы подтверждать или изменять свой статус принадлежности к военной службе.

Во время войны военнообязанный гражданин должен проходить ВВК по требованию территориального центра комплектования.

Но далеко не всегда это требование законно, объяснили юристы.

Когда гражданин имеет право не проходить ВВК

"Если вы все же оказались в ТЦК и от вас требуют пройти ВВК, но вы не состоите в этом ТЦК на военном учете — это незаконно", — заявил адвокат Андрей Карпенко.

Он подчеркнул, что прежде чем пройти ВВК, гражданин должен взять на учет.

"Постановка на учет происходит по вашему личному заявлению и только после этого у представителей ТЦК возникает право требовать пройти ВВК у них", — отметил юрист.

Поэтому в чужом ТЦК гражданин, состоящий на учете в другом центре комплектования, имеет право отказаться от прохождения ВВК.

Напомним, мы ранее писали о том, законен ли устный отказ от ВВК.

Также мы сообщали, чем может обернуться для гражданина отказ от ВВК в ожидании отсрочки.

военный учет мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные

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