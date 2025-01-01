Военно-врачебная комиссия – самостоятельный поход на ВВК

Когда гражданин может прийти на ВВК самостоятельно
Военнообязанные граждане Украины могут явиться на военно-врачебную комиссию самостоятельно. Это возможно в ситуации, когда военнообязанный гражданин имеет основания быть исключены из военного учета по результатам ВВК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
На ВВК самостоятельно или по повестке
Граждане Украины не обязаны самостоятельно появляться в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии, их должны вызвать повесткой.
Но военнообязанный гражданин имеет право прийти на ВВК самостоятельно — скажем, чтобы подтвердить свои диагнозы и получить отсрочку или исключение из военного учета.
"Можете ждать повестки, а можете обратиться самостоятельно", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян в ответе гражданам, которые поинтересовались возможностью самостоятельно прийти на военно-врачебную комиссию.
Когда лучше идти самостоятельно
Более того, отметил юрист, в ситуации, когда у гражданина есть все основания для получения положительного для себя результата, не стоит ждать повестки от ТЦК.
"Если у вас есть 100% шанс на исключение из учета, возможно, не нужно тратить попусту время и ждать, когда ТЦК его вызовет", — подчеркнул Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, кому не нужно проходить повторную ВВК.
Также мы сообщали о том, когда ТЦК не вправе направлять на ВВК.
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