Военно-врачебная комиссия – самостоятельный поход на ВВК

Прохождение врачебной комиссии при ТЦК. Фото: prikhodko.com.ua

Военнообязанные граждане Украины могут явиться на военно-врачебную комиссию самостоятельно. Это возможно в ситуации, когда военнообязанный гражданин имеет основания быть исключены из военного учета по результатам ВВК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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На ВВК самостоятельно или по повестке

Граждане Украины не обязаны самостоятельно появляться в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии, их должны вызвать повесткой.

Но военнообязанный гражданин имеет право прийти на ВВК самостоятельно — скажем, чтобы подтвердить свои диагнозы и получить отсрочку или исключение из военного учета.

"Можете ждать повестки, а можете обратиться самостоятельно", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян в ответе гражданам, которые поинтересовались возможностью самостоятельно прийти на военно-врачебную комиссию.

Когда лучше идти самостоятельно

Более того, отметил юрист, в ситуации, когда у гражданина есть все основания для получения положительного для себя результата, не стоит ждать повестки от ТЦК.

"Если у вас есть 100% шанс на исключение из учета, возможно, не нужно тратить попусту время и ждать, когда ТЦК его вызовет", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, кому не нужно проходить повторную ВВК.

Также мы сообщали о том, когда ТЦК не вправе направлять на ВВК.