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ВЛК не за місцем прописки — коли це можливо

24 січня 2025 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військово-лікарська комісія в чужому ТЦК - чи можна проходити ВЛК не за місцем реєстрації
Військовозобов’язані в черзі на ВЛК. Фото: sk1.tv
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язаний громадянин може пройти військово-лікарську комісію тільки у тому ТЦК, де перебуває на військовому обліку. Але існує варіант і з проходження ВЛК не за місцем прописки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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ВЛК — у тому ТЦК, де перебуваєш на обліку

Процес проходження військово-лікарської комісії прямо пов’язаний із військовим обліком громадянина.

"За загальним правилом Ви повинні отримувати направлення на ВЛК в тому ТЦК, де Ви стоїте на обліку", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Тобто, підкреслив юрист, для проходження військово-лікарської комісії не за місцем прописки громадянин мусить спочатку змінити ТЦК.

Як пройти ВЛК у іншому ТЦК

Разом з тим, підкреслив Айвазян, існує варіант з проходженням комісії у іншому територіальному центрі комплектування.

"Ви дійсно можете звернутись до ТЦК, в якому Ви хочете пройти ВЛК, і його представник поставить Вас на облік та направить на ВЛК", — запевнив Юрій Айвазян.

Юрист додав, що Чекати на повістку при цьому не треба.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має з'явитися до ТЦК і пройти ВЛК до 4 лютого.

Також ми повідомляли, у якому форматі має проходити ВЛК для військового.

держреєстрація прописка ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані

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