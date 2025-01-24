Військово-лікарська комісія в чужому ТЦК - чи можна проходити ВЛК не за місцем реєстрації

ВЛК не за місцем прописки — коли це можливо
Військовозобов’язаний громадянин може пройти військово-лікарську комісію тільки у тому ТЦК, де перебуває на військовому обліку. Але існує варіант і з проходження ВЛК не за місцем прописки.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
ВЛК — у тому ТЦК, де перебуваєш на обліку
Процес проходження військово-лікарської комісії прямо пов’язаний із військовим обліком громадянина.
"За загальним правилом Ви повинні отримувати направлення на ВЛК в тому ТЦК, де Ви стоїте на обліку", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Тобто, підкреслив юрист, для проходження військово-лікарської комісії не за місцем прописки громадянин мусить спочатку змінити ТЦК.
Як пройти ВЛК у іншому ТЦК
Разом з тим, підкреслив Айвазян, існує варіант з проходженням комісії у іншому територіальному центрі комплектування.
"Ви дійсно можете звернутись до ТЦК, в якому Ви хочете пройти ВЛК, і його представник поставить Вас на облік та направить на ВЛК", — запевнив Юрій Айвазян.
Юрист додав, що Чекати на повістку при цьому не треба.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має з'явитися до ТЦК і пройти ВЛК до 4 лютого.
Також ми повідомляли, у якому форматі має проходити ВЛК для військового.
Читайте Новини.LIVE!