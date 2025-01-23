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Хто має з'явитися до ТЦК і пройти ВЛК до 4 лютого

23 січня 2025 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Проходження ВЛК до 4 лютого 2025 - кому треба обовязково піти до ТЦК
Черга на військово-лікарську комісію біля ТЦК. Фото: telegraf.in.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадяни України, які мають чинні відстрочку чи бронювання, звільняються від проходження військово-лікарської комісії. Виняток складають ті військовозобов’язані, які раніше мали статус "обмежено придатного".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Олександрович.

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Коли бронювання не звільняє від ВЛК

Громадяни України, які мають відстрочку від мобілізації чи  заброньовані як працівники критично важливих для української економіки підприємств, звільняються від проходження військово-лікарської комісії на час дії відстрочки / бронювання.

Разом з тим, громадяни, які раніше мали нині скасований статус "обмежено придатний", зобов’язані пройти ВЛК.

Адвокат Євген Олександрович пояснив, що робити людям з наявними відстрочкою та бронюванням.

"ВЛК до 4 лютого 2025 року треба проходити тим, хто має рішення ВЛК з висновком про обмежену придатність", — підкреслив юрист.

Кому ВЛК проходити не треба

"У іншому випадку, при наявності бронювання, ВЛК проходити не потрібно", — запевнив Євген Олександрович.

Таким чином, заброньовані громадяни чи військовозобов’язані з відстрочкою звільняються від проходження ВЛК, якщо вони не мали раніше статусу "обмежено придатні".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу на ВЛК дає закон в 2025 році.

Також ми повідомляли про те, кого з українців можуть мобілізувати без ВЛК.

бронювання відстрочка ВЛК ТЦК та СП обмежено придатні

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