Проходження ВЛК до 4 лютого 2025 - кому треба обовязково піти до ТЦК

Хто має з'явитися до ТЦК і пройти ВЛК до 4 лютого
Громадяни України, які мають чинні відстрочку чи бронювання, звільняються від проходження військово-лікарської комісії. Виняток складають ті військовозобов’язані, які раніше мали статус "обмежено придатного".
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Олександрович.
Коли бронювання не звільняє від ВЛК
Громадяни України, які мають відстрочку від мобілізації чи заброньовані як працівники критично важливих для української економіки підприємств, звільняються від проходження військово-лікарської комісії на час дії відстрочки / бронювання.
Разом з тим, громадяни, які раніше мали нині скасований статус "обмежено придатний", зобов’язані пройти ВЛК.
Адвокат Євген Олександрович пояснив, що робити людям з наявними відстрочкою та бронюванням.
"ВЛК до 4 лютого 2025 року треба проходити тим, хто має рішення ВЛК з висновком про обмежену придатність", — підкреслив юрист.
Кому ВЛК проходити не треба
"У іншому випадку, при наявності бронювання, ВЛК проходити не потрібно", — запевнив Євген Олександрович.
Таким чином, заброньовані громадяни чи військовозобов’язані з відстрочкою звільняються від проходження ВЛК, якщо вони не мали раніше статусу "обмежено придатні".
Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу на ВЛК дає закон в 2025 році.
Також ми повідомляли про те, кого з українців можуть мобілізувати без ВЛК.
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