Прохождение ВВК до 4 февраля 2025 - кому надо обязательно пойти в ТЦК

Кто должен явиться в ТЦК и пройти ВЛК до 4 февраля
Граждане Украины, которые имеют действующие отсрочку или бронирование, освобождаются от прохождения военно-врачебной комиссии. Исключение составляют те военнообязанные, которые ранее имели статус "ограниченно годного".
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Евгений Александрович.
Когда бронирование не освобождает от ВВК
Граждане Украины, которые имеют отсрочку от мобилизации или забронированы как работники критически важных для украинской экономики предприятий, освобождаются от прохождения военно-врачебной комиссии на время действия отсрочки/бронирования.
Вместе с тем, граждане, которые ранее имели ныне отмененный статус "ограниченно годный", обязаны пройти ВВК.
Адвокат Евгений Александрович объяснил, что делать людям с имеющимися отсрочкой и бронированием.
"ВВК до 4 февраля 2025 года надо проходить тем, кто имеет решение ВВК с заключением об ограниченной годности", — подчеркнул юрист.
Кому ВВК проходить не надо
"В остальном, при наличии бронирования, ВВК проходить не нужно", — заверил Евгений Александрович.
Таким образом, забронированные граждане или военнообязанные с отсрочкой освобождаются от прохождения ВВК, если они не имели ранее статуса "ограниченно годный".
Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени на ВВК дает закон в 2025 году.
Также мы сообщали о том, кого из украинцев могут мобилизовать без ВВК.
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