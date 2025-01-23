Прохождение ВВК до 4 февраля 2025 - кому надо обязательно пойти в ТЦК

Очередь на военно-врачебную комиссию возле ТЦК. Фото: telegraf.in.ua

Граждане Украины, которые имеют действующие отсрочку или бронирование, освобождаются от прохождения военно-врачебной комиссии. Исключение составляют те военнообязанные, которые ранее имели статус "ограниченно годного".

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Евгений Александрович.

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Граждане Украины, которые имеют отсрочку от мобилизации или забронированы как работники критически важных для украинской экономики предприятий, освобождаются от прохождения военно-врачебной комиссии на время действия отсрочки/бронирования.

Вместе с тем, граждане, которые ранее имели ныне отмененный статус "ограниченно годный", обязаны пройти ВВК.

Адвокат Евгений Александрович объяснил, что делать людям с имеющимися отсрочкой и бронированием.

"ВВК до 4 февраля 2025 года надо проходить тем, кто имеет решение ВВК с заключением об ограниченной годности", — подчеркнул юрист.

Кому ВВК проходить не надо

"В остальном, при наличии бронирования, ВВК проходить не нужно", — заверил Евгений Александрович.

Таким образом, забронированные граждане или военнообязанные с отсрочкой освобождаются от прохождения ВВК, если они не имели ранее статуса "ограниченно годный".

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени на ВВК дает закон в 2025 году.

Также мы сообщали о том, кого из украинцев могут мобилизовать без ВВК.