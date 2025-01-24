Военно-врачебная комиссия в чужом ТЦК - можно ли проходить ВВК не по месту регистрации

Военнообязанные в очереди на ВВК. Фото: sk1.tv

Военнообязанный гражданин может пройти военно-врачебную комиссию только в том ТЦК, где состоит на воинском учете. Но существует вариант и по прохождению ВВК не по месту прописки.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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ВВК — в том ТЦК, где состоишь на учете

Процесс прохождения военно-врачебной комиссии прямо связан с военным учетом гражданина.

"По общему правилу Вы должны получать направление на ВВК в том ТЦК, где Вы стоите на учете", — объяснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

То есть, подчеркнул юрист, для прохождения военно-врачебной комиссии не по месту прописки гражданин должен сначала сменить ТЦК.

Как пройти ВВК в другом ТЦК

Вместе с тем, подчеркнул Айвазян, существует вариант с прохождением комиссии в другом территориальном центре комплектования.

"Вы действительно можете обратиться в ТЦК, в котором Вы хотите пройти ВВК, и его представитель поставит Вас на учет и направит на ВВК", — заверил Юрий Айвазян.

Юрист добавил, что ждать повестки при этом не надо.

Напомним, мы ранее писали о том, кто должен явиться в ТЦК и пройти ВВК до 4 февраля.

Также мы сообщали, в каком формате должна проходить ВВК для военного.