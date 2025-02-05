Военно-врачебная комиссия - прохождение ВВК на больничном

ВВК на больничном — разрешает ли ТЦК такую процедуру
Украинское законодательство не имеет каких-то принципиальных ограничений по прохождению военно-врачебной комиссии. Поэтому граждане могут проходить ВВК даже тогда, когда находятся на больничном, ТЦК позволяет прохождение военно-врачебной комиссии в такой ситуации.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Военно-врачебная комиссия —кто должен проходить
Военно-врачебную комиссию могут проходить как призывники и военнообязанные, так и военнослужащие ВСУ.
К юристам обратился военнообязанный гражданин, который поинтересовался, должен ли он проходить военно-врачебную комиссию, находясь на больничном.
ВВК во время пребывания на больничном
Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что каких-то особых ограничений в этом плане процесс военно-врачебной комиссии нет.
"Законодательство не содержит запрета на прохождение ВВК на больничном", — подчеркнул юрист.
Поэтому, даже находясь на больничном, гражданин может параллельно проходить военно-врачебную комиссию.
Напомним, мы ранее писали о том, какой статус будут получать ограниченно годные после повторной ВВК.
Добавим, мы сообщали, что ждет гражданина, который откажется от прохождения добровольной ВВК.
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