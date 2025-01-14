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Внесення даних ВЛК — як швидко це має зробити ТЦК

14 січня 2025 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
ТЦК вносить дані про ВЛК - скільки часу має ТЦК на внесення даних
Внесення даних у реєстр "Оберіг". Фото: "Експерт"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Територіальний центр комплектування має один день на внесення даних військовозобов’язаного дро реєстру "Оберіг". На видачу нового паперового ВОД ТЦК має більше часу — до п’яти календарних днів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію із затримкою внесення ТЦК оновлених військово-облікових даних у реєстр "Оберіг" та проблемами з видачею нового військово-облікового документу, пояснив терміни цих процесів.

"Відповідно до Постанови КМУ №559 новий ВОД Вам повинні були видати упродовж 5 днів. Щодо практики, то так, питання із видачею зазвичай затягуються до місяця", — відповів юрист на питання громадянина.

Скільки часу ТЦК вносить дані до реєстру "Оберіг"

Щодо внесення свіжих військово-облікових даних до реєстру "Оберіг", то тут також є встановлені законом рамки.

"Дані щодо ВЛК повинні були внести ще наступного дня, як ТЦК отримав постанову ВЛК", — наголосив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, коли ТЦК не вносить дані щодо бронювання.

Додамо, ми повідомляли про те, коли не варто іти до ТЦК попри неточні дані в "Резерв+".

військовий квиток ВЛК ТЦК та СП реєстр Оберіг військово-обліковий документ

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