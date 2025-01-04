Що робити військовому, якщо ТЦК не внесли дані щодо бронювання

Співробітник ТЦК заносить інформацію до реєстрів. Фото: Militarnyi

Якщо територіальний центр комплектування не вносить дані про бронювання військовозобов’язаного громадянина до реєстрів, він має право подати скаргу до обласного ТЦК. Копію скарги треба подати до Міністерства оборони.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Чим має керуватися ТЦК

У деяких військовозобов’язаних громадян, які були заброньовані своїми підприємствами, виникли проблеми — інформацію про їхнє бронювання ТЦК не вносить до відповідних реєстрів.

"ТЦК повинен керуватися Постановою КМУ №1332 після 1 грудня, саме з цієї дати на спеціальний облік військовозобов'язані ставляться автоматично у зв'язку із бронюванням через "Дію", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Алгоритм дій, якщо ТЦК не вносить бронювання до реєстрів

Юрист підкреслив, що дані частини заброньованих до 1 грудня не потрапляють до реєстрів автоматично.

"Отже, оскільки ви були заброньовані не через "Дію", а за списками Мінекономіки, то обов'язок щодо внесення даних до реєстру про вашу броню полягає саме на ТЦК, оскільки він є органом ведення реєстру", — пояснив Айвазян.

Тож, резюмував адвокат, громадянин має право подавати скаргу до обласного ТЦК, а копію скарги — до Міноборони.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, що зміниться у процесі бронювання в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли, що уряд дозволив бронювання священнослужителів.