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Як влаштуватись на роботу в ТЦК — військовий дав відповідь

2 грудня 2024 06:22
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У ТЦК постійна нестача людей і туди дуже просто оформитись на роботу маючі відповідні здібності
Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Виявляється, що ТЦК спеціально не вишукує для себе працівників, хоча постійно і відчуває кадровий голод. Проте влаштуватись до територіальних центрів комплектування може кожний, тим більше якщо має проблеми зі здоров'ям. 

Про це черкаському порталу "18000" заявив начальник Черкаського об'єднаного міського ТЦК та СП Олег Тимошенко.

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Він зазначив, що, наприклад, за останній місяць до його організації взяли шестеро осіб, які мали проблеми зі здоров'ям після обстеження ВЛК.  Таких людей, каже Тимошенко, ніхто спеціально не вишукує. З останніх шести людей просто провели бесіду, подивились на здібності (водій, наприклад, чи бухгалтер), дізнались, чи має така людина досвід роботи з людьми, і запропонували роботу. 

"Треба зрозуміти, що ніхто не народжується ТЦК-ашником. У нас ніхто не має династію працівників ТЦК", — зазначає Тимошенко.

Чому в ТЦК постійна ротація

Крім того, зазначає Тимошенко, в Черкаській області в ТЦК постійна ротація людей — хтось уходить воювати, інші приходять поранені. Через війну відчувається постійний кадровий голод. 

Тимошенко зазначає, що зараз приблизно 70% працівників Черкаських ТЦК в області мають бойовий досвід. Крім того, до ТЦК залучають категорію 50+ з тих, хто воював. Хоча багато хто з них боронив Україну і загинув за неї.

"З моменту широкомасштабного вторгнення РФ тільки в моєму ТЦК з фронту не повернулось вісім колег", — розповів Тимошенко.

Нагадаємо, ми пояснювали, у яких випадках також можуть викликати до ТЦК та СП, окрім як для мобілізації. Також голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський відповів, чи можливі зміни щодо ротації військових.

Черкаська область мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані

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