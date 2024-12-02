В ТЦК постоянная нехватка людей и туда очень просто оформиться на работу имея соответствующие способности

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Оказывается, что ТЦК специально не ищет для себя работников, хотя постоянно и испытывает кадровый голод. Однако устроиться в территориальные центры комплектования может каждый, тем более если есть проблемы со здоровьем.

Об этом Черкасскому порталу "18000" заявил начальник Черкасского объединенного городского ТЦК и СП Олег Тимошенко.

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Он отметил, что, например, за последний месяц в его организацию взяли шесть человек, которые имели проблемы со здоровьем после обследования ВВК. Таких людей, говорит Тимошенко, никто специально не выискивает. Среди последних шести человек просто провели беседу, посмотрели на способности (водитель, например, бухгалтер), узнали, имеет ли такой человек опыт работы с людьми, и предложили работу.

"Нужно понять, что никто не рождается ТЦК-ашником. У нас никто не имеет династию работников ТЦК", — отмечает Тимошенко.

Почему в ТЦК постоянная ротация

Кроме того, отмечает Тимошенко, в Черкасской области в ТЦК постоянная ротация людей — кто-то уходит воевать, другие приходят раненые. Из-за войны ощущается постоянный кадровый голод.

Тимошенко отмечает, что сейчас около 70% работников Черкасских ТЦК в области имеют боевой опыт. Кроме того, в ТЦК привлекают категорию 50+ из воевавших. Хотя многие из них защищали Украину и погибли за нее.

"С момента широкомасштабного вторжения РФ только в моем ТЦК с фронта не вернулось восемь коллег", — рассказал Тимошенко.

Напомним, мы объясняли, в каких случаях также могут вызвать ТЦК и СП, кроме как для мобилизации. Также председатель подкомитета комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ответил, возможны ли изменения в ротации военных.