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Чому громадян викликають до ТЦК та де можуть вручити повістку

26 листопада 2024 12:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Чому викликають до ТЦК та як вручають повістки в Україні
Чоловіки у ТЦК. Фото: VARTA
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває мобілізація. Військовозобов'язаних громадян викликають до територіальних центрів комплектування, проте, це не завжди означає негайну мобілізацію. Де можуть вручити повістки та чи є законні підстави для неявки?

Усі подробиці читайте на Новини.LIVE.

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Для чого громадян можуть викликати до ТЦК 

Громадян можуть викликати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з таких причин:

  • постановка на військовий облік;
  • проходження медичної комісії для визначення придатності до служби;
  • уточнення персональних даних;
  • призов на військову службу за мобілізацією.

Де працівники ТЦК та СП можуть вручати повістки

Відповідно до постанови Кабміну №560, повістки можуть вручати:

  • за місцем проживання;
  • на роботі чи навчанні;
  • у громадських місцях;
  • на блокпостах або державному кордоні.

Як надсилають повістки поштою

Кожен військовозобов’язаний, який перебуває на обліку, може отримати повістку поштою. Вона формується на основі даних із Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, підписується начальником ТЦК за допомогою електронного підпису та доставляється адресату через Укрпошту. Факт вручення або невручення повістки обов’язково фіксується.

Поважні причини для неявки до ТЦК та СП

Законодавство передбачає ряд обставин, які виправдовують неявку за повісткою:

  • стихійне лихо чи бойові дії на місці проживання;
  • важка хвороба або смерть близького родича;
  • інші обставини, що унеможливили своєчасну явку.

Усі зазначені причини обов’язково мають бути підтверджені документами. У разі неявки громадянин зобов’язаний повідомити про це протягом трьох днів після вказаного терміну.

Відповідальність за ігнорування повістки

За неявку без поважних причин передбачений штраф від 17 000 до 25 500 гривень. У разі подальшого ухилення від мобілізації можлива кримінальна відповідальність за ст. 336 ККУ, що передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Нагадаємо, в Україні військовозобов’язані чоловіки, як і раніше, можуть отримати бронювання від мобілізації через підприємства, установи та організації. Проте процедура бронювання зазнала суттєвих змін, і нові правила почнуть діяти з 1 грудня 2024 року.

Також ми пояснювали, які речі видає держава мобілізованим безкоштовно та як часто їх замінюють. 

мобілізація повістки ВЛК ТЦК та СП бойова повістка

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