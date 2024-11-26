Почему вызывают в ТЦК и как вручают повестки в Украине

Мужчины в ТЦК. Фото: VARTA

В Украине идет мобилизация. Военнообязанных граждан вызывают в территориальные центры комплектования , однако это не всегда означает немедленную мобилизацию. Где могут вручить повестки и есть ли законные основания для неявки?

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Зачем граждан могут вызвать в ТЦК

Граждан могут вызвать в территориальные центры комплектования и социальную поддержку по следующим причинам:

постановка на военный учет;

прохождение медицинской комиссии для определения пригодности к службе;

уточнение персональных данных;

призыв на военную службу по мобилизации.

Где работники ТЦК и СП могут вручать повестки

Согласно постановлению Кабмина №560, повестки могут вручать:

по месту жительства;

на работе или обучении;

в общественных местах;

на блокпостах или на государственной границе.

Как посылают повестки по почте

Каждый военнообязанный, состоящий на учете, может получить повестку по почте. Она формируется на основе данных из Единого государственного реестра военнообязанных, подписывается начальником ТЦК с помощью электронной подписи и доставляется адресату через Укрпочту. Факт вручения или невручения повестки обязательно фиксируется.

Уважительные причины для неявки в ТЦК и СП

Законодательство предусматривает ряд обстоятельств, оправдывающих неявку по повестке:

стихийное бедствие или боевые действия на месте жительства;

тяжелая болезнь или смерть близкого родственника;

другие обстоятельства, исключившие своевременную явку.

Все указанные причины должны быть подтверждены документами. В случае неявки, гражданин обязан сообщить об этом в течение трех дней после указанного срока.

Ответственность за игнорирование повестки

За неявку без уважительных причин предусмотрен штраф от 17000 до 25500 гривен. В случае дальнейшего уклонения от мобилизации возможна уголовная ответственность по ст. 336 УКУ, что предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, в Украине военнообязанные мужчины по-прежнему могут получить бронирование от мобилизации через предприятия, учреждения и организации. Однако процедура бронирования претерпела существенные изменения, и новые правила начнут действовать с 1 декабря 2024 года.

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