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Порушники заплатять удвічі більше — правила штрафів від ТЦК

25 листопада 2024 07:05
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Ігнорування штрафу від ТЦК — які будуть наслідки для військовозобов'язаного
Черги у ТЦК. Фото: Район.In.Ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні військовозобов'язані особи, які не оновлюють своєчасно військово-облікові дані, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів. Проте є випадки, коли ТЦК та СП можуть подвоїти суму штрафів.

Як уникнути подвоєння штрафів та що важливо робити — читайте далі на Новини.LIVE.

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Чому ТЦК може подвоїти штраф 

Якщо штраф не сплачено протягом 15 днів, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) передають постанову до виконавчої служби для примусового стягнення. У такому випадку сума штрафу автоматично подвоюється.

Згідно зі статтею 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), у разі несплати штрафу в зазначений термін правопорушник зобов’язаний сплатити подвійний розмір первісного штрафу, а також компенсувати додаткові витрати на облік правопорушень, розмір яких встановлює уряд України.

Для прикладу: якщо початкова сума штрафу становила 17 000 гривень, то після передачі справи до виконавчої служби вона зросте до 34 000 гривень. Це не враховує можливі додаткові витрати, пов’язані з примусовим стягненням.

Як уникнути подвоєння штрафу

Протягом 15 днів після накладення санкцій особа має два варіанти: сплатити штраф у повному розмірі або ж оскаржити постанову у передбаченому законом порядку.

Якщо цього не зробити, виконавча служба може вжити примусових заходів, що призведуть до серйозних наслідків, зокрема:

  • блокування банківських рахунків;
  • автоматичного списання коштів із карток;
  • арешту майна.

Як мінімізувати ризики подвоєння штрафів

Щоб уникнути проблем, пов’язаних із несплатою штрафу потрібно регулярно перевіряти інформацію про адміністративні правопорушення, а також оперативно реагувати на накладення штрафу, сплативши його або оскарживши постанову, якщо є такі підстави. Також необхідно зберігати документи, що підтверджують виконання фінансових зобов’язань.

Вчасна оплата штрафу дозволяє уникнути подвоєння суми та додаткових витрат, а також запобігає можливим примусовим заходам.

Нагадаємо, в управлінні комунікацій Командування Сухопутних військ Збройних Сил України пояснили, чи можуть людині, яка не сплачує штрафи, заблокувати банківські рахунки.

Також ми пояснювали, які штрафні санкції загрожують людині, яка не матиме при собі військово-облікового документа під час перевірки ТЦК.

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