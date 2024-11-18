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Чи можуть заблокувати банківські рахунки через штраф від ТЦК

18 листопада 2024 08:03
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Що буде, якщо не сплатити штраф від ТЦК
Працівник ТЦК вручає повістку чоловіку. Ілюстративне фото: УНІАН
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Якщо громадянин України порушує правила військового обліку, його можуть оштрафувати. У разі, якщо військовозобов'язаний не сплачує штраф, він ризикує зіткнутися з виконавчою службою.

Про це повідомляє "Суспільне Полтава".

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Як дізнатися про штрафи та чи є виконавче провадження

Для того, щоб дізнатися про те, чи чи є штраф від ТЦК та СП, існує три варіанти дій. Зокрема інформацію про штраф можна отримати:

  • під час особистого візиту до ТЦК за місцем реєстрації;
  • через мобільний застосунок "Дія";
  • у поштову відділенні.

Якщо особа ухиляється від виконання рішень суду або інших уповноважених органів, запускається процедура виконавчого провадження. Це механізм примусового виконання рішень, що реалізується державними виконавцями або приватними спеціалістами в цій сфері.

У разі, якщо проти людини відкрили виконавче провадження, її можуть чекати наступні наслідки:

  • блокування банківських рахунків. Це означає, що рахунки з коштами боржника можуть бути заморожені, а їх подальше списання спрямовується на погашення заборгованості.
  • конфіскація майна. Виконавча служба має повноваження проводити опис, арешт та продаж майна боржника для погашення боргу.

Раніше у Міністерстві юстиції України повідомляли, що якщо громадянин отримав штраф від ТЦК і проти нього було відкрито виконавче провадження, тоді є два способи, як це перевірити. Зокрема:

  • через особистий візит до відповідного органу державної виконавчої служби;
  • через автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП).

Дізнатися про наявність виконавчого провадження можна онлайн через офіційний портал Мін'юсту. Для цього необхідно заповнити відповідні поля, вказавши необхідні дані.

Важливо знати, що у записах про виконавче провадження обов’язково має бути вказано час його відкриття.

Нагадаємо, що в Україні під час воєнного стану громадяни чоловічої статі мають носити з собою військово-обліковий документ. В іншому випадку людина може отримати штраф.

Також ми писали, що за словами адвоката Олега Леонтьєва, до третини штрафів від ТЦК суди скасовують. Це відбувається внаслідок грубих процесуальних помилок.

 

Україна штраф військовий облік війна в Україні ТЦК та СП

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