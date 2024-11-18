Що буде, якщо не сплатити штраф від ТЦК

Працівник ТЦК вручає повістку чоловіку. Ілюстративне фото: УНІАН

Якщо громадянин України порушує правила військового обліку, його можуть оштрафувати. У разі, якщо військовозобов'язаний не сплачує штраф, він ризикує зіткнутися з виконавчою службою.

Про це повідомляє "Суспільне Полтава".

Читайте також:

Як дізнатися про штрафи та чи є виконавче провадження

Для того, щоб дізнатися про те, чи чи є штраф від ТЦК та СП, існує три варіанти дій. Зокрема інформацію про штраф можна отримати:

під час особистого візиту до ТЦК за місцем реєстрації;

через мобільний застосунок "Дія";

у поштову відділенні.

Якщо особа ухиляється від виконання рішень суду або інших уповноважених органів, запускається процедура виконавчого провадження. Це механізм примусового виконання рішень, що реалізується державними виконавцями або приватними спеціалістами в цій сфері.

У разі, якщо проти людини відкрили виконавче провадження, її можуть чекати наступні наслідки:

блокування банківських рахунків. Це означає, що рахунки з коштами боржника можуть бути заморожені, а їх подальше списання спрямовується на погашення заборгованості.

конфіскація майна. Виконавча служба має повноваження проводити опис, арешт та продаж майна боржника для погашення боргу.

Раніше у Міністерстві юстиції України повідомляли, що якщо громадянин отримав штраф від ТЦК і проти нього було відкрито виконавче провадження, тоді є два способи, як це перевірити. Зокрема:

через особистий візит до відповідного органу державної виконавчої служби;

через автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП).

Дізнатися про наявність виконавчого провадження можна онлайн через офіційний портал Мін'юсту. Для цього необхідно заповнити відповідні поля, вказавши необхідні дані.

Важливо знати, що у записах про виконавче провадження обов’язково має бути вказано час його відкриття.

Нагадаємо, що в Україні під час воєнного стану громадяни чоловічої статі мають носити з собою військово-обліковий документ. В іншому випадку людина може отримати штраф.

Також ми писали, що за словами адвоката Олега Леонтьєва, до третини штрафів від ТЦК суди скасовують. Це відбувається внаслідок грубих процесуальних помилок.