Який штраф можуть виписати за відсутність документів під час перевірки ТЦК

Працівник ТЦК вручає повістку чоловіку. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні під час воєнного стану громадяни чоловічої статі мають носити з собою військово-обліковий документ. В іншому випадку, людина може отримати штраф.

Про це повідомляє український діловий портал "Експерт".

Читайте також:

Що варто знати

Відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, чоловіки у віці від 18 до 60 років зобов’язані на вимогу уповноважених представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, прикордонної служби або поліції пред’являти документи, що підтверджують їхній військовий облік. Непред’явлення або відмова від пред’явлення військово-облікового документа під час перевірки розглядається як адміністративне порушення.

Таким чином, сума штрафу визначається згідно частини 2 статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто, за порушення правил військового обліку або мобілізаційних вимог сума коливатиметься від 17 до 25,5 тисяч гривень. Повноваження накладати такий штраф надані керівнику територіального центру комплектування відповідно до положень частини 2 статті 235 КУпАП.

Варто наголосити, що наявність паспорта та військового квитка для чоловіків в особливий період є обов'язковою вимогою, оскільки правоохоронці можуть перевіряти документи в будь-який момент. У разі їх відсутності, це може призвести до затримання.

Нагадаємо, що в Україні під час дії загальної мобілізації всі військовозобов'язані мають перебувати на обліку та з’являтися до територіальних центрів комплектування за повісткою. За порушення військового обліку може бути штраф, але накладати його можуть лише протягом певного терміну.

Також ми писали, як кожен громадянин може перевірити дані щодо наявності або відсутності штрафних санкцій від ТЦК та СП.