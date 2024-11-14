Какой штраф может быть выписан за отсутствие документов при проверке ТЦК

Работник ТЦК вручает повестку мужчине. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине во время военного положения граждане мужского пола должны носить с собой военно-учетный документ. В противном случае, человек может получить штраф.

Об этом сообщает украинский деловой портал "Эксперт".

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Что следует знать

В соответствии с законом о мобилизационной подготовке и мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны по требованию уполномоченных представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, пограничной службы или полиции предъявлять документы, подтверждающие их военный учет. Непредъявление или отказ от предъявления военно-учетного документа при проверке рассматривается как административное нарушение.

Таким образом сумма штрафа определяется согласно части 2 статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. То есть, за нарушение правил военного учета или мобилизационных требований сумма будет колебаться от 17 до 25,5 тысячи гривен. Полномочия налагать такой штраф предоставлены руководителю территориального центра комплектования в соответствии с положениями части 2 статьи 235 КУоАП.

Следует отметить, что наличие паспорта и военного билета для мужчин в особый период является обязательным требованием, поскольку правоохранители могут проверять документы в любой момент. В случае их отсутствия это может привести к задержанию.

Напомним, что в Украине во время действия общей мобилизации все военнообязанные должны состоять на учете и появляться в территориальные центры комплектования по повестке. За нарушение военного учета может быть штраф, но налагать его могут только в течение определенного срока.

Также мы писали, как каждый гражданин может проверить данные о наличии или отсутствии штрафных санкций от ТЦК и СП.