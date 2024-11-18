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Могут ли заблокировать банковские счета из-за штрафа от ТЦК

18 ноября 2024 08:03
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Что будет, если не оплатить штраф от ТЦК
Работник ТЦК вручает повестку мужчине. Иллюстративное фото: УНИАН
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Если гражданин Украины нарушает правила военного учета, его могут оштрафовать. В случае если военнообязанный не платит штраф, он рискует столкнуться с исполнительной службой.

Об этом сообщает "Суспільне Полтава".

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Как узнать о штрафах и есть ли исполнительное производство

Для того, чтобы узнать, есть ли штраф от ТЦК и СП, существует три варианта действий. В частности, информацию о штрафе можно получить:

  • во время личного визита в ТЦК по месту регистрации;
  • через мобильное приложение "Дія";
  • в почтовом отделении.

Если лицо уклоняется от решения суда или других уполномоченных органов, запускается процедура исполнительного производства. Это механизм принудительного исполнения решений, реализуемый государственными исполнителями или частными специалистами в данной сфере.

В случае, если против человека открыли исполнительное производство, его могут ожидать следующие последствия:

  • блокировка банковских счетов. Это означает, что счета с денежными средствами должника могут быть заморожены, а их дальнейшее списание направляется на погашение задолженности.
  • конфискация имущества. Исполнительная служба имеет полномочия проводить описание, арест и продажу имущества должника по погашению долга.

Ранее в Министерстве юстиции Украины сообщалось, что если гражданин получил штраф от ТЦК и против него открыли исполнительное производство, тогда есть два способа, как это проверить. В частности:

  • через личный визит в соответствующий орган государственной исполнительной службы;
  • через автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП).

Узнать наличие исполнительного производства можно онлайн через официальный портал Минюста. Для этого необходимо заполнить соответствующие поля, указав необходимые данные.

Важно знать, что в записях об исполнительном производстве обязательно должно быть указано время его открытия.

Напомним, что в Украине во время военного положения граждане мужского пола должны носить с собой военно-учетный документ. В противном случае человек может получить штраф.

Также мы писали, что, по словам адвоката Олега Леонтьева, до трети штрафов от ТЦК суды отменяют. Это происходит из-за грубых процессуальных ошибок.

 

Украина штраф военный учет война в Украине ТЦК и СП

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