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Нарушители заплатят вдвое больше — правила штрафов от ТЦК

25 ноября 2024 07:05
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Игнорирование штрафа от ТЦК – какие будут последствия для военнообязанного
Очереди в ТЦК. Фото: Район.In.Ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине военнообязанные лица, не обновляющие своевременно военно-учетные данные, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Однако есть случаи, когда ТЦК и СП могут удвоить сумму штрафов.

Как избежать удвоения штрафа и что важно делать — читайте дальше на Новини.LIVE.

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Почему ТЦК может удвоить штраф

Если штраф не уплачен в течение 15 дней, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) передают постановление в исполнительную службу для принудительного взыскания. В таком случае сумма штрафа автоматически удваивается.

Согласно статье 308 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), в случае неуплаты штрафа в указанный срок правонарушитель обязан уплатить двойной размер первоначального штрафа, а также компенсировать дополнительные расходы на учет правонарушений, размер которых устанавливает правительство Украины.

Например, если начальная сумма штрафа составляла 17 000 гривен, то после передачи дела в исполнительную службу она вырастет до 34 000 гривен. Это не учитывает возможные дополнительные расходы, связанные с принудительным взысканием.

Как избежать удвоения штрафа

В течение 15 дней после наложения санкций лицо имеет два варианта: уплатить штраф в полном размере или обжаловать постановление в предусмотренном законом порядке.

Если этого не сделать, исполнительная служба может принять принудительные меры, которые приведут к серьезным последствиям, в частности:

  • блокирование банковских счетов;
  • автоматического списания средств с карточек;
  • ареста имущества.

Как минимизировать риски удвоения штрафов

Чтобы избежать проблем, связанных с неуплатой штрафа, нужно регулярно проверять информацию об административных правонарушениях, а также оперативно реагировать на наложение штрафа, уплатив его или обжаловав постановление, если есть такие основания. Также необходимо хранить документы, подтверждающие исполнение финансовых обязательств.

Временная оплата штрафа позволяет избежать удвоения суммы и дополнительных расходов, а также предотвращает возможные принудительные меры.

Напомним, в управлении коммуникаций Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины объяснили, могут ли человеку, не уплачивающему штрафы, заблокировать банковские счета.

Также мы объясняли, какие штрафные санкции угрожают человеку, который не будет иметь при себе военно-учетный документ во время проверки ТЦК.

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