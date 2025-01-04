Что делать военному, если ТЦК не внесли данные по бронированию

ТЦК не вносит данные по бронированию — что делать
Если территориальный центр комплектования не вносит данные о бронировании военнообязанного гражданина в реестры, он имеет право подать жалобу в областной ТЦК. Копию жалобы надо подать в Министерство обороны.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Чем должен руководствоваться ТЦК
У некоторых военнообязанных граждан, которые были забронированы своими предприятиями, возникли проблемы — информацию об их бронировании ТЦК не вносит в соответствующие реестры.
"ТЦК должен руководствоваться Постановлением КМУ №1332 после 1 декабря, именно с этой даты на специальный учет военнообязанные ставятся автоматически в связи с бронированием через "Дію", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.
Алгоритм действий, если ТЦК не вносит бронирование в реестры
Юрист подчеркнул, что данные части забронированных до 1 декабря не попадают в реестры автоматически.
"Следовательно, поскольку вы были забронированы не через "Дію", а по спискам Минэкономики, то обязанность по внесению данных в реестр о вашей брони лежит именно на ТЦК, так как он является органом ведения реестра", — пояснил Айвазян.
Так что, резюмировал адвокат, гражданин имеет право подавать жалобу в областную ТЦК, а копию жалобы — в Минобороны.
Напомним, мы писали ранее о том, что изменится в процессе бронирования в 2025 году.
Добавим, мы сообщали, что правительство разрешило бронирование священнослужителей.
Читайте Новини.LIVE!