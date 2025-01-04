Что делать военному, если ТЦК не внесли данные по бронированию

Сотрудник ТЦК заносит информацию в реестры. Фото: Militarnyi

Если территориальный центр комплектования не вносит данные о бронировании военнообязанного гражданина в реестры, он имеет право подать жалобу в областной ТЦК. Копию жалобы надо подать в Министерство обороны.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Чем должен руководствоваться ТЦК

У некоторых военнообязанных граждан, которые были забронированы своими предприятиями, возникли проблемы — информацию об их бронировании ТЦК не вносит в соответствующие реестры.

"ТЦК должен руководствоваться Постановлением КМУ №1332 после 1 декабря, именно с этой даты на специальный учет военнообязанные ставятся автоматически в связи с бронированием через "Дію", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Алгоритм действий, если ТЦК не вносит бронирование в реестры

Юрист подчеркнул, что данные части забронированных до 1 декабря не попадают в реестры автоматически.

"Следовательно, поскольку вы были забронированы не через "Дію", а по спискам Минэкономики, то обязанность по внесению данных в реестр о вашей брони лежит именно на ТЦК, так как он является органом ведения реестра", — пояснил Айвазян.

Так что, резюмировал адвокат, гражданин имеет право подавать жалобу в областную ТЦК, а копию жалобы — в Минобороны.

Напомним, мы писали ранее о том, что изменится в процессе бронирования в 2025 году.

Добавим, мы сообщали, что правительство разрешило бронирование священнослужителей.