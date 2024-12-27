Бронювання для священників — уряд ухвалив рішення

Священники УГКЦ. Ілюстративне фото: пресслужба УГКЦ

Кабінет Міністрів України у п'ятницю, 27 грудня, ухвалив рішення про бронювання священнослужителів від мобілізації. Під нього можуть підпасти 50% релігійних організацій.

Про це йдеться у постанові Кабміну №1498.

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Бронювання священників

Згідно з постановою, під бронювання можуть потрапити до 50% священнослужителів релігійних організацій. Тепер вони належатимуть до критично важливих установ й будуть на одному рівні з представництвами донорських установ і виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги.

Але вони водночас не зобов'язані виконувати вимогу про зарплату від 20 тисяч гривень, як інші критично важливі підприємства.

Також на священнослужителів не буде поширюватися обмеження щодо кількості заброньованих працівників, але у разі звільнення з посади відстрочка буде скасована.

Текст постанови

Текст постанови

Нагадаємо, Міноборони ухвалило рішення про автоматичне продовження чинних бронювань на один місяць.

А голова УГКЦ Святослав Шевчук заявив, що священнослужителі теж повинні стати на облік в ТЦК.