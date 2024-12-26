Наразі немає офіційного механізму бронювання священослужителів, каже голова УГКЦ

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук). Фото: УГКЦ

Хоча Конституція України гарантує відокремлення церкви від держави, священнослужителі, як громадяни країни, зобов'язані дотримуватися українського законодавства. Священослужителі теж повинні стати на облік в ТЦК.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив глава Української Греко-Каталицької Церкви Святослав (Шевчук).

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За його словами, чинний закон про мобілізацію не передбачає жодних пільг для священнослужителів. Усі громадяни України, незалежно від професії чи релігійної приналежності, мають рівні права та обов'язки, що включають і виконання військових зобов'язань.

"Я особисто оновив свої дані в територіальному центрі комплектування та отримав усі необхідні війсково-облікові документи, щоб мати можливість їх пред'явити на вимогу. Священослужителів теж зупиняють на блокпостах і перевіряють документи ", — каже Святослав.

Наразі не існує механізму, який би надавала священнослужителям автоматичну бронь від мобілізації. Крім того, багато хто не усвідомлює, що не всі священнослужителі, які підлягають мобілізації, можуть бути призначені військовими капеланами.

Процес призначення на посаду військового капелана має свої вимоги та процедури, тому питання його законодавчого врегулювання залишається відкритим.

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