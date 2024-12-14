Робота з бронюванням — яких фахівців шукають та скільки платять у грудні

Співбесіда в офісі. Фото: Freepik

У грудні 2024 року на порталах з пошуку роботи є низка вакансій, які передбачають бронювання від мобілізації. Роботодавці у багатьох галузях використовують відповідну опцію як одну з переваг для потенційних працівників з метою подолання дефіциту кадрів.

Про це свідчить інформація на одному з українських кадрових порталів.

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Які є вакансії з бронюванням та зарплати

За даними порталу з пошуку роботи, найбільша кількість пропозицій з бронюванням передбачена для робітничих спеціальностей. Примітно також, що часто в таких вакансіях роботодавець не вказує рівень зарплати, тоді як раніше цей факт був одним з ключових переваг.

Робота бухгалтером

Зокрема, у Києві в АТ "Укргазвидобування" шукають головного фахівця департаменту бухгалтерського та податкового обліку. Серед обов’язків: ведення обліку запасів, здійснення банківських операцій, обліку витрат та кредиторської заборгованості, формування платежів. Роботодавець гарантує офіційне працевлаштування, бронювання, стандартний графік роботи зі скороченим днем у п’ятницю, медичне страхування. Рівень заробітної плати не вказано, проте такого рівня спеціалістам на порталі пропонують оплату праці від 35 тис. гривень і до понад 100 тис. гривень.

"Ми завжди відкриті для талановитих фахівців, готових зробити вагомий внесок для зміцнення нашої команди. І наразі розглядаємо резюме кандидатів на посаду: головного фахівця департаменту бухгалтерського та податкового обліку", — йдеться у повідомленні.

Робота трейд-маркетологом

Також одна з українських фармацевтичних компаній у пошуках працівника на посаду трейд-маркетолога (FMCG). Серед обов’язків: розробка і планування річного плану трейд-маркетингових активностей для каналу збуту Modern Trade, FMCG дистрибуторів, участь у переговорах з клієнтами. Вимагають наявність дворічного досвіду та відповідної вищої освіти. Роботодавець гарантує: можливість бронювання, офіційне працевлаштування, щоквартальне преміювання, річний бонус, щорічний перегляд окладу, офіс з укриттям. Рівень зарплати також не вказаний, проте на сайті деякі компанії пропонують таким фахівцям оплату від 40 тис. гривень.

"Сьогодні, в умовах воєнного стану, не зупинившись ні на день, ми продовжуємо забезпечувати життєво необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення як мирне населення, так і ЗСУ. Запрошуємо в команду Трейд-маркетолога (FMCG)", — зазначають у компанії.

Робота вантажником-пакувальником

У компанію, що спеціалізується на розробці й виготовленні передового військового обладнання шукають вантажника-пакувальника. Серед обов’язків: пакування продукції за стандартами, дотримання контролю якості, перевезення в рамках офісу, переміщення на внутрішньому складі. Роботодавець обіцяє: своєчасну оплату праці на рівні до 22 тис. гривень, стабільний графік роботи, бронювання.

"Працюємо в сфері MilitaryTech та спеціалізуємося на розробці й виготовленні передового військового обладнання. У своїй діяльності робимо акцент на високій якості та надійності наших виробів. У зв’язку з розвитком шукаємо вантажника-пакувальника", — йдеться в описі вакансії.

Робота PR-менеджером

Одна з провідних українських IT платформ для онлайн-торгівлі та закупівель шукає в свою команду PR-менеджера. На посаді доведеться: планувати та проводити PR-кампанії, розробляти та реалізовувати стратегію для зміцнення бренду на ринку. Потрібен досвід роботи на аналогічній посаді від трьох років, освіта в сферах журналістики/PR, володіння англійською мовою на рівні Upper-Intermediate стане перевагою. Роботодавець гарантує: офіційне працевлаштування, бронювання, медичне страхування. Рівень зарплати — за домовленістю. З огляду на дані порталу, такі фахівці можуть заробляти від 30 тис. до 50 тис. гривень.

"Ми прагнемо створювати чесні та прозорі умови для бізнесу в Україні та шукаємо PR Manager'а, який допоможе розвивати та посилювати наш імідж на ринку", — повідомили у компанії.

Нагадаємо, у грудні 2024 року на тлі війни роботодавці відчувають нестачу різноманітних фахівців. Через це готові працевлаштувати осіб похилого віку.

Раніше ми писали, що продавці цього року отримують у середньому по 19 тис. гривень. На одному з кадрових порталів вказано, що у грудні шукають таких фахівців 20 тисяч роботодавців.