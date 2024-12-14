Работа с бронированием – каких специалистов ищут и сколько платят в декабре

Собеседование в офисе. Фото: Freepik

В декабре 2024 года на порталах по поиску работы есть ряд вакансий, предусматривающих бронирование от мобилизации. Работодатели во многих отраслях используют соответствующую опцию как одно из преимуществ для потенциальных работников для преодоления дефицита кадров.

Об этом свидетельствует информация на одном из украинских кадровых порталов.

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Какие вакансии с бронированием и зарплаты

По данным портала по поиску работы, наибольшее количество предложений по бронированию предусмотрено для рабочих специальностей. Примечательно, что часто в таких вакансиях работодатель не указывает уровень зарплаты, тогда как раньше этот факт был одним из ключевых преимуществ.

Работа бухгалтером

В частности, в Киеве в АО "Укргаздобыча" ищут главного специалиста департамента бухгалтерского и налогового учета. Среди обязанностей: ведение учета запасов, осуществление банковских операций, учет расходов и кредиторской задолженности, формирование платежей. Работодатель гарантирует официальное трудоустройство, бронирование, стандартный график работы по сокращенному дню в пятницу, медицинское страхование. Уровень заработной платы не указан, однако такого уровня специалистам на портале предлагают оплату труда от 35 тыс. гривен и до более чем 100 тыс. гривен.

"Мы всегда открыты для талантливых специалистов, готовых внести весомый вклад для укрепления нашей команды. И сейчас рассматриваем резюме кандидатов на должность: главного специалиста департамента бухгалтерского и налогового учета", — говорится в сообщении.

Работа трейд-маркетологом

Также одна из украинских фармацевтических компаний в поисках работника на должность трейд-маркетолога (FMCG). Среди обязанностей: разработка и планирование годового плана трейд-маркетинговых активностей для сбыта Modern Trade, FMCG дистрибьюторов, участие в переговорах с клиентами. Требуют наличие двухлетнего опыта и высшего образования. Работодатель гарантирует возможность бронирования, официальное трудоустройство, ежеквартальное премирование, годовой бонус, ежегодный пересмотр оклада, офис с укрытием. Уровень зарплаты также не указан, однако на сайте некоторые компании предлагают таким специалистам оплату от 40 тыс. гривен.

"Сегодня, в условиях военного положения, не остановившись ни на день, мы продолжаем снабжать жизненно необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения как мирное население, так и ВСУ. Приглашаем в команду Трейд-маркетолога (FMCG)", — отмечают в компании.

Работа грузчиком-упаковщиком

В компанию, специализирующуюся на разработке и изготовлении передового военного оборудования ищут грузчика-упаковщика. Среди обязанностей: упаковка продукции по стандартам, соблюдение контроля качества, перевозка в рамках офиса, перемещение на внутреннем складе. Работодатель обещает: своевременную оплату труда на уровне до 22 тыс. гривен, стабильный график работы, бронирование.

"Работаем в сфере MilitaryTech и специализируемся на разработке и изготовлении передового военного оборудования. В своей деятельности делаем акцент на высоком качестве и надежности наших изделий. В связи с развитием ищем грузчика-упаковщика", — говорится в описании вакансии.

Работа PR-менеджером

Одна из ведущих украинских IT платформ для онлайн-торговли и закупок ищет в свою команде PR-менеджера. В должности придется: планировать и проводить PR-кампании, разрабатывать и реализовывать стратегию для укрепления бренда на рынке. Требуется опыт работы на аналогичной должности от трех лет, образование в сфере журналистики/PR. Владение английским языком на уровне Upper-Intermediate станет преимуществом. Работодатель гарантирует: официальное трудоустройство, бронирование, медицинское страхование. Уровень зарплаты — по договоренности. Учитывая данные портала, такие специалисты могут зарабатывать от 30 тыс. гривен до 50 тыс. гривен.

"Мы стремимся создавать честные и прозрачные условия для бизнеса в Украине и ищем PR Manager'а, который поможет развивать и усиливать наш имидж на рынке", — сообщили в компании.

Напомним, в декабре 2024 года на фоне войны работодатели испытывают нехватку разных специалистов. Поэтому готовы трудоустроить пожилых людей.

Ранее мы писали, что продавцы в этом году получают в среднем по 19 тыс. гривен. На одном из кадровых порталов указано, что в декабре ищут таких специалистов 20 тысяч работодателей.