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Зарплата продавців у 2024 році — де платять найбільші гроші

12 грудня 2024 08:30
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Скільки заробляють продавці у 2024 році та яка середня зарплата
Люди у черзі на касу в супермаркеті. Фото: УНІАН
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Продавці в Україні у 2024 році заробляють, у середньому, 19 тис. грн. При цьому на ринку праці станом на кінець грудня є понад 20 тисяч вакансій, у яких роботодавці шукають продавців.

Про це свідчать дані на кадровому порталі Work.ua.

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У державному бюджеті на цей рік влада передбачила кошти для підвищення мінімальної зарплати. Зарплаті зміни відбувалися двічі: 

  • 1 січня зарплата українців зросла до 7,1 тис. грн за місяць;
  • 1 квітня — до 8 тис.грн за місяць.

Відповідно, змінювалися й зарплати, які отримували продавці. Так, за статистикою, на початку року їхня середня зарплата була на рівні 16 тис. грн, однак вже у квітні рівень виплат зріс до 16,5 тис. грн. Надалі зарплата продавців змінювалася так:

  • у травні — продавцям платили 16,5 тис. грн;
  • у червні — 17 тис. грн;
  • у липні — 17,2 тис. грн;
  • у серпні — 17,5 тис. грн;
  • у вересні — 17,8 тис. грн;
  • у жовтні — 18,2 тис. грн;
  • у листопаді — 18,5 тис. грн;
  • у грудні — 19 тис. грн. 

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Скільки платять продавцям у регіонах  

Найбільш високооплачуваними є продавці, які працюють у столиці. Вони щомісяця отримують 22,3 тис. грн. На 2,3 тис. грн менше отримують продавці у Львові. 

По 19,5 тис.грн платять громадянам, які зайняті продажами у Дніпрі та Одесі. У Харкові працівники заробляють 17 тис. гривень, а найменші виплати — 16 тис. грн, платять у Запоріжжі. 

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Цікаво, що серед продавців є й ті, хто заробляє більше за своїх колег у Києві. Мова про громадян, які займаються продажами дистанційно. За свою роботу вони отримують 23 тис. грн.

Нагадаємо, що в останній місяць 2024 року роботодавці потребують різноманітних фахівців. Так, вони не проти працевлаштовувати на підприємства людей похилого віку. 

Також редакція сайту Новини.LIVE розповідала, за яку роботу громадянам пропонують 50 тис. грн зарплати. При цьому роботодавці не вимагають від кандидатів мати досвід у певній сфері. 

робота гроші ринок праці зарплатня дистанційна робота

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