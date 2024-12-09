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В Україні зросли зарплати майстрів манікюру — скільки платять

9 грудня 2024 09:35
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Середня зарплата майстрів манікюру зросла на 25% — найкращі вакансії по містах
Фарбування нігтів. Фото: УНІАН
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

У 2024 році зарплати майстрів манікюру в Україні продовжують зростати. За даними платформи WORK.ua, середня заробітна плата у цій професії на грудень 2024 року становить 25 000 грн, що на 25% більше, ніж рік тому. Цей ріст показує стабільний попит на професійних майстрів, а також свідчить про тенденцію до підвищення оплати праці у цій галузі.

Новини.LIVE розповідають, скільки платять майстрам манікюру в грудні.

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Які зарплати в сфері краси

Проте, згідно з вакансіями на кадрових порталах WORK.ua та Robota.ua, що наразі доступні на ринку праці, роботодавці пропонують більш вигідні умови. Наприклад, в Києві можна знайти вакансії, де пропонуються зарплати від 35 000 до 90 000 грн. У деяких салонах надаються вигідні умови для майстрів манікюру та педикюру, зокрема з можливістю роботи з частковою зайнятістю.

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Джерело: скриншот

Також варто звернути увагу на вакансії в інших містах України. У деяких студіях Одеси заробітна плата для майстрів манікюру варіюється від 18 000 до 50 000 грн. Одна з студій пропонує офіційне працевлаштування, гнучкий графік, а також бонуси за ефективну роботу. Робочий графік з 9:00 до 21:00 під запис, що дозволяє майстрам манікюру працювати у зручний для себе час.

У Дніпрі салони краси можуть пропонувати вакансії з зарплатою від 30 000 до 35 000 грн для майстрів манікюру та педикюру. В одному з салонів краси роботодавці обіцяють комфортне робоче місце з сучасним обладнанням та матеріалами преміум класу. Крім того, пропонується гнучкий графік, стабільна оплата праці та можливість підвищення доходу.

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Джерело: скриншот

В цілому ці вакансії демонструють значне підвищення зарплат та привабливі умови для професіоналів у сфері краси. Високий попит на фахівців, а також інвестиції у комфорт і розвиток працівників стимулюють конкурентоспроможні зарплати по всій Україні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року в Україні починається сплата військового збору в розмірі 5%. Для ФОП нові правила вступлять в силу з 1 січня 2025 року, при цьому ставка збору змінюватиметься залежно від обраної групи. Так, для зарплати у 30 тисяч гривень розмір військового збору буде варіюватися від 300 до 1 500 гривень.

Ми також писали, що експерт ринку праці Сергій Марченко повідомив, що номінальні зарплати українців у 2024 році зросли на 22%. Зростання стало наслідком дефіциту кадрів, через який роботодавці вимушені підвищувати рівень оплати праці. Це, в свою чергу, створює додатковий тиск на економіку країни.

зарплати робота гроші манікюр вакансії Work.ua

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