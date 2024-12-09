Средняя зарплата мастеров маникюра выросла на 25% — лучшие вакансии по городам

Покраска ногтей. Фото: УНІАН

По данным платформы WORK.ua, средняя заработная плата в этой профессии на декабрь 2024 года составляет 25 000 грн, что на 25% больше, чем год назад. Этот рост показывает стабильный спрос на профессиональных мастеров, а также свидетельствует о тенденции повышения оплаты труда в этой области. —

Новини.LIVE рассказывают, сколько платят мастерам маникюра в декабре.

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Какие зарплаты в сфере красоты

Однако, согласно вакансиям на кадровых порталах WORK.ua и Robota.ua, которые доступны на рынке труда, работодатели предлагают более выгодные условия. Например, в Киеве можно найти вакансии, где предлагаются зарплаты от 35 000 до 90 000 грн. В некоторых салонах предоставляются выгодные условия для мастеров маникюра и педикюра, в частности с возможностью работы с частичной занятостью.

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Также стоит обратить внимание на вакансии в других городах Украины. В некоторых студиях Одессы заработная плата для мастеров маникюра варьируется от 18 000 до 50 000 грн. Одна из студий предлагает официальное трудоустройство, гибкий график и бонусы за эффективную работу. Рабочий график с 9:00 до 21:00 под запись, позволяющий мастерам маникюра работать в удобное для себя время.

В Днепре салоны красоты могут предлагать вакансии с зарплатой от 30 000 до 35 000 грн для мастеров маникюра и педикюра. В одном из салонов красоты работодатели обещают комфортное рабочее место с современным оборудованием и материалами премиум класса. Кроме того, предлагается гибкий график, стабильная оплата труда и возможность повышения дохода.

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В целом, эти вакансии демонстрируют значительное повышение зарплат и привлекательные условия для профессионалов в сфере красоты. Высокий спрос на специалистов, а также инвестиции в комфорт и развитие работников стимулируют конкурентоспособные зарплаты по всей Украине.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 декабря 2024 года в Украине начинается уплата военного сбора в размере 5%. Для ФЛП новые правила вступят в силу с 1 января 2025 года, при этом ставка сбора будет меняться в зависимости от выбранной группы. Так, для зарплаты в 30 000 гривен размер военного сбора будет варьироваться от 300 до 1500 гривен.

Мы также писали, что эксперт рынка труда Сергей Марченко сообщил, что номинальные зарплаты украинцев в 2024 году выросли на 22%. Рост стал следствием дефицита кадров, из-за которого работодатели вынуждены повышать уровень оплаты труда. Это, в свою очередь, оказывает дополнительное давление на экономику страны.