Зарплати в грудні — що зміниться після сплати військового збору в Україні

Військовий збір — як знизяться зарплати українців в грудні
З 1 грудня 2024 року частина українців починає сплачувати військовий збір у розмірі 5%. Для фізичних осіб-підприємців (ФОП) цей збір підвищиться з 1 січня 2025 року, причому ставка буде варіюватися залежно від групи. Наприклад, за зарплату в 30 тисяч гривень сума військового збору коливатиметься від 300 до 1 500 гривень.
Про це розповідає 24 Канал.
На скільки знизяться зарплати в грудні
За інформацією Міністерства фінансів України, усі зібрані податки, включаючи додаткові надходження від змін до Податкового кодексу, будуть направлені на фінансування потреб армії.
Зокрема, для фізичних осіб-підприємців (ФОП) I, II та IV груп військовий збір встановлений на рівні 10% від мінімальної заробітної плати. Для ФОП III групи ставка збору становить 1% від обороту.
Якщо чистий дохід становить 30 тисяч гривень, то 5% військового збору складатиме 1 500 гривень. Для фізичних осіб-підприємців (ФОП) III групи з доходом у 30 тисяч гривень сума податку буде на 300 гривень більшою порівняно з попереднім рівнем. Для інших ФОПів військовий збір буде фіксованим і становитиме 800 гривень.
Важливо зазначити, що наразі не підлягають оподаткуванню ОВДП, зокрема військові облігації для військовослужбовців, а також соцвиплати, пенсії, стипендії та інші доходи. Крім того, військовослужбовці продовжать сплачувати військовий збір за старою ставкою в 1,5%.
Загалом, законопроєкт про підвищення податків передбачає низку змін і щодо інших податків:
- Податок на прибуток банків зросте до 50%;
- Податок на прибуток фінансових компаній, окрім страховиків, складе 25%;
- Мінімальне податкове зобов'язання за землю збільшиться на 14%;
- "Національний кешбек" буде звільнений від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);
- Введення помісячної звітності з ПДФО;
- Збільшення ренти на видобуток щебеню, піску та каоліну;
- Мінімальні роздрібні ціни на вино та виноробну продукцію (коньяки і вермути) зростуть на 50%.
Що ще варто знати
Нагадаємо, з 1 квітня в Україні мінімальна заробітна плата була підвищена на 900 гривень і наразі становить 8 000 гривень, при цьому це сума до вирахування податків. Відомо, який буде податок при мінімальній зарплаті у грудні.
Ми також писали, що в грудні фінанси українців опиняться під серйозним тиском. Ймовірно, курс долара зросте, а ціни на продукти харчування продовжать збільшуватися. Однак основним фактором, який впливатиме на життя людей у перший місяць зими, стануть нові податки.
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