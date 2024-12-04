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Военный сбор — как снизятся зарплаты украинцев в декабре

4 декабря 2024 15:35
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Зарплаты в декабре — что изменится после уплаты военного сбора в Украине
Кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов.
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

С 1 декабря 2024 года часть украинцев начинает платить военный сбор в размере 5%. Для физических лиц-предпринимателей этот сбор повысится с 1 января 2025 года, причем ставка будет варьироваться в зависимости от группы. военного сбора будет колебаться от 300 до 1 500 гривен.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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По информации Министерства финансов Украины, все собранные налоги, включая дополнительные поступления от изменений в Налоговый кодекс, будут направлены на финансирование нужд армии.

В частности, для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) I, II и IV групп военный сбор установлен на уровне 10% от минимальной заработной платы. Для ФЛП III группы ставка сбора составляет 1% от оборота.

Если чистый доход составляет 30 тысяч гривен, то 5% военного сбора будет составлять 1 500 гривен. сбор будет фиксированным и составит 800 гривен.

Важно отметить, что в настоящее время не подлежат налогообложению ОВГЗ, в частности, военные облигации для военнослужащих, а также соцвыплаты, пенсии, стипендии и другие доходы. Кроме того, военнослужащие продолжат платить военный сбор по старой ставке в 1,5%.

В целом, законопроект о повышении налогов предусматривает ряд изменений и в отношении других налогов:

  • Налог на прибыль банков вырастет до 50%;
  • Налог на прибыль финансовых компаний, кроме страховщиков, составит 25%;
  • Минимальное налоговое обязательство за землю увеличится на 14%;
  • "Национальный Кэшбэк" будет освобожден от налога на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • Введение помесячной отчетности по НДФЛ;
  • Увеличение ренты на добычу щебня, песка и каолина;
  • Минимальные розничные цены на вино и винодельческую продукцию (коньяки и вермуты) поднимутся на 50%.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 апреля в Украине минимальная заработная плата была повышена на 900 гривен и составляет 8 000 гривен, при этом это сумма до вычета налогов Известно, какой будет налог при минимальной зарплате в декабре.

Мы также писали, что в декабре финансы украинцев окажутся под серьезным давлением. Вероятно, курс доллара вырастет, а цены на продукты питания продолжат увеличиваться. Однако основным фактором, влияющим на жизнь людей в первый месяц зимы, станут новые налоги.

Минфин зарплаты ФЛП налоги деньги военный сбор

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