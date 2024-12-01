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Торкнеться всіх — що треба знати про головне нововведення грудня

1 грудня 2024 07:05
Єлизавета Супівська - редактор
Що зміниться для українців у грудні – головне нововведення місяця
Українські гривні. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Фінанси українців у перший зимовий місяць зіштовхнуться з серйозними викликами. Курс долара, ймовірно, подорожчає, ціни на продукти харчування виростуть. Але головним фактором, який укоріниться в життя людей у грудні, залишаються нові податки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що повинні знати українці про головне нововведення грудня.

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Підвищений військовий збір і податки

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" 30 листопада опублікували в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України". Це означає, що наступного дня, тобто 1 грудня, він набув чинності.

В поточному місяці українці сплачуватимуть вищі податкові зобов’язання, що, очевидно, негативно вплине на їхні доходи. Окрім оновленого військового збору закон передбачає окремі ставки для банків і небанківських фінансових установ, АЗС, фізичних осіб-підприємців тощо.

Головними нововведення грудня є такі податкові норми:

  • банки сплачуватимуть податок на прибуток на рівні 50% за 2024 рік;
  • небанківські фінансові установи (крім страховиків) сплачуватимуть 25% податку на прибуток;
  • всі українці (окрім військових) сплачуватимуть 5% військового збору замість 1,5%;
  • підприємства, що займаються роздрібною торгівлею пальним, сплачуватимуть авансові внески;
  • українці звітуватимуть про доходи фізичних осіб не щоквартально, а щомісячно.

Нові податкові ставки для ФОПів (10% від мінімальної зарплати — для підприємців 1, 2 і 4 груп, 1% ВЗ — для ФОП 3 групи) запрацюють з 1 січня 2025 року. Народні депутати планують проголосувати за зміни до вказаного терміну, аби правка набула чинності та звільнила бізнес від додаткового фінансового тягаря у грудні.

Виходить, що мінімальна зарплата громадян, отримувана "на руки", в перший місяць зими зменшиться. Відтепер з кожної заробленої тисячі гривень роботодавці утримуватимуть не 195 грн, а 230 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, всі українці повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Після набуття чинності нового закону громадяни витрачатимуть більше коштів на поповнення державного бюджету.

Також ми писали, що зарплати українців зменшаться у грудні. Роботодавцям доведеться утримувати з доходів працівників 5% військового збору замість традиційних 1,5%.

зарплати ФОП податки гроші доходи

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