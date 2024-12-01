Что изменится для украинцев в декабре – главное нововведение месяца

Украинские гривны. Фото: УНИАН

Финансы украинцев в первый зимний месяц столкнутся с серьезными вызовами. Курс доллара, по всей вероятности, вырастет, цены на продукты питания увеличатся. Но главным фактором, который укоренится в жизни людей в декабре, остаются новые налоги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должны знать украинцы о главном нововведении декабря.

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Повышенный военный сбор и налоги

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения" 30 ноября был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины". Это означает, что на следующий день, то есть 1 декабря, он вступил в силу.

В текущем месяце украинцы будут платить более высокие налоговые обязательства, что, очевидно, окажет негативное влияние на их доходы. Кроме обновленного военного сбора, закон предусматривает отдельные ставки для банков и небанковских финансовых учреждений, АЗС, физических лиц-предпринимателей и т.д.

Главными нововведениями декабря являются такие налоговые нормы:

банки будут платить налог на прибыль на уровне 50% за 2024 год;

небанковские финансовые учреждения (кроме страховщиков) будут уплачивать 25% налога на прибыль;

все украинцы (кроме военных) будут платить 5% военного сбора вместо 1,5%;

предприятия, занимающиеся розничной торговлей горючим, будут уплачивать авансовые взносы;

украинцы будут отчитываться о доходах физических лиц не ежеквартально, а ежемесячно.

Новые налоговые ставки для ФЛП (10% от минимальной зарплаты — для предпринимателей 1, 2 и 4 групп, 1% ВС — для ФЛП 3 группы) заработают с 1 января 2025 года. Народные депутаты планируют проголосовать за изменения в указанный срок, чтобы правка вступила в силу и освободила бизнес от дополнительного финансового бремени в декабре.

Выходит, что минимальная зарплата граждан, получаемая "на руки", в первый месяц зимы уменьшится. Теперь с каждой заработанной тысячи гривен работодатели будут удерживать не 195 грн, а 230 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, все украинцы должны платить налог на доходы физических лиц и военный сбор. После вступления в силу нового закона граждане будут тратить больше денег на пополнение государственного бюджета.

Также мы писали, что зарплаты украинцев снизятся в декабре. Работодателям придется удерживать с доходов сотрудников 5% военного сбора вместо традиционных 1,5%.